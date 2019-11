Biskupové podali trestní oznámení kvůli sexuálnímu zneužívání uvnitř církve

Česká biskupská konference podala trestní oznámení na jednání neznámých osob, které by se mohly dopouštět sexuálního zneužívání v katolické církvi. Právní zástupce konference tak potvrdil zprávy, které server Aktuálně.cz přinesl už ve středu. Kardinál Dominik Duka současně vyzývá oběti, aby jména případných pachatelů nezvěřejňovaly, dokud se daný případ nevyšetří.

Podle advokáta České biskupské konference Ronalda Němce se totiž církev bude snažit chránit také ty, kdo by mohli být případně neprávem obviněni. Dodal, že podání trestního oznámení biskupové schválili na říjnovém zasedání.

Kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka k tomu v neděli v pořadu Partie na televizi Prima řekl, že pokud ti, kdo o údajném sexuálním zneužívání v církvi veřejně mluví, neřeknou jména, nebude moci církev nikdy zasáhnout.

O záměru církve podat trestní oznámení a o tom, že takový postup může kromě možných násilníků paradoxně uškodit i obětem sexuálního násilí, informoval server Aktuálně.cz v první polovině tohoto týdne.

Právní cestu, prosazovanou pražským arcibiskupstvím a českými biskupy směrem k obětem sexuálního zneužívání, považuje za velmi problematickou psycholog a psychoterapeut Daniel Štrobl. "Je to nešťastné řešení, které od počátku manipuluje oběti a svědky do pozice, že jediná cesta, jak řešit případné sexuální delikty, vede přes soudní anebo trestní řízení. To je ale omyl," tvrdí Štrobl.

"Z mého pohledu je takové vyhrožování součástí strategie agresora k umlčení oběti. Není vůbec namístě, aby v rámci péče o oběti bylo někomu vyhrožováno," tvrdí nemocniční kaplan Marek Drábek, který pomáhá obětem sexuálního zneužívání v katolické církvi.

Duka je však přesvědčen o tom, že kdokoliv má informace o sexuálním násilí uvnitř církve, musí její vedení informovat. "Tito lidé musí, pokud vědí, tak nám musí deklarovat, že znají oběti, abychom mohli těmto případům zabránit," řekl Duka. "A na druhé straně si musím uvědomit, že nemohu uveřejnit jméno toho případného pachatele, pokud se ta věc nevyšetří," dodal však.

Němec k tomu dále uvedl, že církev se pouze snaží ověřit informace médií o tom, že v současnosti jsou v římskokatolické církvi osoby, které se můžou dopouštět jednání proti lidské důstojnosti v oblasti sexuality. "Katolická církev se jeden rok snažila tyto osoby vypátrat a bezúspěšně. Ale protože to je tvrzeno z více zdrojů, tak se všichni biskupové usnesli na tom, že požádají orgány činné v trestním řízení, aby se pokusily tyto osoby vypátrat," dodal.

Duka dnes v televizi řekl, že za 30 let se uskutečnilo 11 soudních řízení, deset lidí bylo odsouzeno, mnozí už nežijí. "Z toho počtu tři tisíce potenciálních duchovních 'pachatelů' je jich deset, spočítejme si jaké je to číslo," dodal kardinál.

V Česku téma sexuálního zneužívání v církvi vyvstalo například na začátku dubna, kdy Česká dominikánská provincie uvedla, že dominikáni podezírají asi šest mužů ze svých řad, kteří se v 90. letech a v prvním desetiletí 21. století mohli tohoto činu dopustit.

Činy se ve většině případů týkaly osob starších 18 let, v jednom případě byla oběť mladší 15 let. V případech, kdy se proti pachatelům sešlo dost svědectví, byl s nimi zahájen církevněprávní proces, který směřoval k pozastavení jejich kněžské činnosti a k izolaci od dalších potenciálních obětí. Trestněprávní proces v žádném z těchto případů nezačal.

V listopadu policie kvůli promlčení odložila případ kněze českobudějovického biskupství podezřelého ze sexuálního zneužívání v 90. letech.