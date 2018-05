BIS tweetuje: Mluvčí vtipkuje o Zemanovi i novičoku. Když mě nezastřelí, budu pokračovat, říká

před 43 minutami

Mluvčí BIS Ladislav Šticha v posledních dnech na svém osobním Twitteru vtipně glosuje aktuální dění.

Praha - "Pokud se vám na Twitteru objeví, že vás sleduji, není to tak, jak to vypadá," napsal minulý týden na Twitter mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha, který nově začal na sociálních sítích glosovat veřejné dění. Od té doby jej začaly sledovat stovky lidí a vysloužil si tisíce lajků.

"To jsou takové glosy, které mě napadnou, a píšu je, když mám volno. A teď zrovna mám dovolenou," vysvětlil mluvčí, který prý vyjadřuje jen své občanské postoje.

Přestože Šticha píše na svůj soukromý účet, uvádí na něm svou funkci i odkaz na BIS. S ředitelem Michalem Koudelkou pak konzultuje ty tweety, které se tajné služby týkají.

"Neumím vyskakovat z trička. Proto na svém Twitteru mám uvedeno, že jsem mluvčí BIS, nesouhlasím s tím, když někdo tvrdí, že od dvou do čtyř je v oficiální roli a od čtyř do sedmi už v ní není. Já v ní prostě jsem," doplnil Šticha.

Přál by si, aby i BIS měla v budoucnu svůj oficiální twitterový účet. "S panem ředitelem Michalem Koudelkou se snažíme komunikaci přiblížit tomu, co jsou dnes standardy ve vyspělých světových zpravodajských službách. Zanedbaly se u nás trendy, které jsou ve světě," doplnil s tím, že komunikace je důležitá i pro tajné služby, které si tak budují důvěru.

Pokud se Vám na Twitteru objeví , že Vás sleduji, není to tak, jak to vypadá. — Ladislav Šticha (@LadaSticha) May 5, 2018

"Vždycky budeme zpravodajská a tajná služba, která nebude moct komentovat způsoby svojí práce nebo řadu informací, ale na druhou stranu je spousta toho, co lidem říct můžeme: co děláme, proč to děláme, za co dostáváme peníze a tak," myslí si.

Šticha začal být na Twitteru aktivní, když se na BIS začala upírat pozornost kvůli údajné výrobě jedu novičok v Česku a nejasnému vyjádření prezidenta Miloše Zemana v TV Barrandov. "Rozdíl mezi vyrobit a zkoumat je jako rozdíl mezi semínkem vinné révy a koňakem," glosoval v evidentní narážce na prezidentův výrok Šticha. A poté, co v pondělí premiér Andrej Babiš popřel, že by byl jed v Česku vyráběn, napsal: "Pravda vítězí."

Rozdíl mezi vyrobit a zkoumat je jako rozdíl mezi semínkem vinné révy a koňakem. — Ladislav Šticha (@LadaSticha) May 4, 2018

Úspěch příspěvků z posledních dní Štichu zaskočil. "Možná je to signál, že společnost na to nějakým způsobem čeká," myslí si. Zároveň ve svém tweetování hodlá pokračovat. "Pokud mě za to nikdo nezastřelí, tak určitě," dodal.

V minulosti vtipnými tweety zaujal účet ministerstva kultury. Účet, který pro resort spravoval básník Petr Kukal, si získal velkou oblibu a obdržel i ocenění Křišťálová lupa. Sledovalo ho 26 tisíc uživatelů, což byl nejvyšší počet mezi všemi českými ministerstvy. Ve svých tweetech Kukal často vtipně připomínal různá výročí a dával je do souvislosti se současností. Kukal z ministerstva odešel a od dubna působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.