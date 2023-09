BIS upozornila na muže, který měl kontakt s islámskými milicemi. Vnitro ho vyhostilo

Opustit Českou republiku musí podle zjištění Aktuálně.cz Libyjec napojený na islámské radikály. Ministerstvo vnitra na to upozornila Bezpečnostní informační služba. Dotyčný se proti vyhoštění bránil u soudu, ten však jeho žalobu zamítl. Rozsudek je pravomocný. Z Česka musí Libyjec odejít nejpozději letos v říjnu.

Šestnáct let v Česku pobývá Libyjec s iniciálami A. R., jeho celé jméno redakce k dispozici nemá. Na Univerzitě Karlově získal magisterský titul, věnuje se rehabilitační praxi a loni se oženil s Češkou. Letos v srpnu se mu narodil syn. Na ministerstvu vnitra požádal o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie.

Kdyby požadovaný status získal, mohl by cestovat po zemích Evropské unie s platným pasem či jiným průkazem totožnosti. Získal by právo vstoupit do kterékoliv členské země a bez formalit tam pobývat tři měsíce. Přechodný pobyt se uděluje na pět let, jeho platnost lze prodloužit.

Úřad ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) však jeho žádost letos v červnu zamítl. Zároveň muži nařídil, aby se z Česka odstěhoval do 35 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci. Důvodem byly jeho kontakty s islamisty. Závěr resortu minulý týden potvrdil v neveřejném řízení Městský soud v Praze. Aktuálně.cz má rozsudek k dispozici.

Program lázeňské péče hrazený z Libye

"Z obsahu utajovaných informací vyplývá, že by žalobce mohl ohrozit bezpečnost státu z důvodu jeho aktivit s vazbami na islámské milice. Jedná se o aktivity dlouhodobého a nenáhodného charakteru proti zájmům České republiky," shrnuje rozsudek hlavní argumenty vnitra, na které dal razítko.

O jaké islámské milice jde, není z odůvodnění rozsudku jasné. Z informací redakce však vyplývá, že Libyjec při své rehabilitační praxi provází muslimské klienty do českých lázní. Také jim vyplňuje žádosti o víza. BIS přitom opakovaně varuje, že v Česku existuje rizikový program lázeňské péče hrazený libyjskou vládou.

"V problematice tzv. libyjských pacientů (…) přispěla BIS (…) k odhalení řady osob s vazbami na islamistické struktury v Libyi. Vůči těmto osobám z řad libyjských pacientů, jejich doprovodů a zprostředkovatelů léčby byla iniciována opatření k zamezení jejich dalšího vstupu na území ČR," stojí ve zprávě BIS za rok 2018. Obdobné informace uvedla tajná služba také o rok později.

Hrozba bezpečnosti státu

Libyjec se bránil tím, že jde o nedorozumění. Údaje kontrarozvědky označil za zmatečné. U soudu uvedl, že kvůli stykům s pacienty je s bezpečnostními složkami v kontaktu. Prý od nich dokonce dostal ujištění, že jeho aktivity nejsou rizikové. Soud však na základě poznatků BIS rozhodl jasně.

"Je v nich dostatečně určitě popsáno jednání žalobce, které je zasazeno do skutkového, časového a místního rámce. V podkladech je obsažen zdroj získaných informací. Soud má za to, že existuje důvodné nebezpečí, že by žalobce mohl ohrozit bezpečnost státu z důvodu jeho aktivit s vazbami na islamistické milice," uvádí soud.

Senát soudce Martina Kříže odmítl i to, když se Libyjec odvolával na svou trestní bezúhonnost. I takový člověk může být hrozbou pro národní bezpečnost, opáčil soud. Muž také poukázal na to, že by mu odchod z Česka dramaticky zasáhl do rodinného života. Marně.

Bezpečnostní informační služba Bezpečnostní informační služba je jednou ze tří zpravodajských služeb země, jde o kontrarozvědku s vnitřním polem působnosti. Sbírá, třídí a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, demokratické zřízení a ochranu ekonomických zájmů Česka.

Vedle zbývajících zdejších služeb, civilní rozvědky a Vojenského zpravodajství, spolupracuje i se západními agenturami. BIS se zodpovídá vládě, s jejím vědomím jí může zadávat úkoly i prezident. Kabinet i hlava státu jsou také příjemci jejich informací, například v roce 2020 obdrželi od BIS 300 dokumentů. Poznatky kontrarozvědky využívá i policie i zbylé tajné služby, od BIS jich dostali předloni 350.

Veřejnou výroční zprávu vydává BIS na podzim, popisuje v ní především obecné bezpečnostní trendy. Konkrétní poznatky shrnuje utajená výroční zpráva. Roční rozpočet BIS je zhruba 2,3 miliardy korun, kontrarozvědka má přibližně tisíc pracovníků.

"Žalobce a jeho rodinní příslušníci nejsou zcela zbaveni možnosti vést rodinný život, nebyly tvrzeny překážky, proč by rodinný život nemohli dále rozvíjet v domovském státě žalobce či v jiném státě, který jim pobyt umožní," stojí v rozsudku. Soudce Kříž upozornil, že muž nedostal úplný zákaz vstupu do Česka, rodinu může krátkodobě navštěvovat.

Rozsudek je pravomocný

Libyjec musí Česko opustit do 5. října. Může se sice bránit kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, případné podání však nemá odkladný účinek. "Rozsudek je pravomocný," uvedl mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig. Vyjádření mužovy advokátky se do vydání článku získat nepodařilo.

Bezpečnostní informační služba se podle informací redakce podílí na rozhodování ministerstva vnitra o pobytových oprávněních v desítkách až stovkách případů ročně. Podává zprávy o tom, zda svými aktivitami či styky nepředstavují riziko pro bezpečnost státu. U podstatné části z nich navrhne vnitru vyhoštění či nařízení opustit Česko.

Aktuálně.cz letos popsalo případy dvou Rusů, před nimiž kontrarozvědka varovala. Jeden tu pracoval pro Rosatom, což je ruská strategická firma pro jadernou energii. Druhý bydlí pár set metrů od ruské ambasády a podle BIS se stýká s ruskými tajnými službami. Vnitro je vyhostilo, ale soud kvůli tomu, že kontrarozvědka neodhalila zdroje svých informací, obě rozhodnutí zrušil.