Cestu Mynáře a Nejedlého do Číny budou řešit poslanci. Kdo ji platil, ptají se Hradu

před 1 hodinou

"Zajímá mě především, z jakého zdroje byl výjezd financován a proč," říká Mikuláš Peksa (piráti) ze zahraničního výboru.

Praha - Cesta poradců prezidenta Miloše Zemana do Číny začala zajímat politiky. Nejčastěji se pozastavují nad tím, kdo cestu hradního kancléře Vratislava Mynáře, prezidentova poradce Martina Nejedlého a zástupce společnosti CEFC pro Evropu Jaroslava Tvrdíka platil. Někteří politici po Hradu navíc požadují odpovědi na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

"Myslím, že nejsem sám, kdo by chtěl vědět, jak byla cesta pánů Mynáře a Nejedlého financována a jaký měli v Číně program," píše na sociální síť Twitter bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jurečku nejvíce zajímá, kolik za výjezd Hrad z veřejných peněz zaplatil.

Hradní tým spolu se zástupcem čínské investiční společnosti měl v Číně zjistit, co se stalo se Zemanovým poradcem pro ekonomiku a šéfem CEFC Jie Ťien-mingem. Ten je v Číně údajně vyšetřován kvůli podezřením z hospodářské kriminality na přímý rozkaz čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

"Pokud byl pravý důvod pouze zjištění, co se stalo s prezidentovým poradcem, tak by úplně stačilo, kdyby pan prezident Zeman vzal telefon a zavolal českému velvyslanci v Číně, aby to zjistil on. Nevím, proč by kvůli tomu měli letět dva nebo tři lidé za peníze daňových poplatníků do Číny. Je to práce velvyslance," řekl Aktuálně.cz Jurečka.

Podobně jako exministr Jurečka chce informace i pražský zastupitel Ondřej Mirovský ze zelených, podle kterého se prezident Zeman chová netransparentně.

"Miloš Zeman by měl svého poradce Ťien-minga okamžitě odvolat. Nejenže to neudělal, ale ani veřejnosti nevysvětlil pokoutnou misi dalších svých kontroverzních spolupracovníků do Číny. Dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsem si tudíž vyžádal zprávu z této státem placené zahraniční cesty," vysvětluje Mirovský.

Zahraniční cestu, kterou Hrad nechce komentovat, bude řešit i zahraniční výbor sněmovny. A znovu především kvůli financování.

"Zajímá mě především, z jakého zdroje byl výjezd financován a proč. Prezidentův poradce Jie Ťien-Ming čelí obvinění z podplácení prezidenta Čadu. Nerozumím tomu, proč by Kancelář prezidenta ČR měla řešit jeho osud, není-li v tom něco podobně závažného," říká Mikuláš Peksa (piráti) ze zahraničního výboru a připomíná, že související politiku má řešit vláda.