Dal si pivo U Tygra a pozval Česko do NATO. Do Prahy dorazí bývalý americký prezident

Do Prahy přijede bývalý americký prezident Bill Clinton. Vystoupí tu na konferenci, která připomene význam českého členství v Severoatlantické alianci. Bude to poprvé od roku 2011, kdy do Česka dorazí člověk, který vykonával funkci amerického prezidenta. Tehdy tu byl Clinton na pohřbu Václava Havla.

V lednu 1994 večer seděli u jednoho stolu v pražské hospodě U Tygra americký prezident Bill Clinton, ministryně zahraničí jeho vlády Madeleine Albrightová, česká hlava státu Václav Havel a spisovatel Bohumil Hrabal. Byl to ikonický moment historické Clintonovy návštěvy v Praze, která trvala 20 hodin. Během tohoto krátkého pobytu v Česku zásadně přispěl k jeho bezpečnosti. Otevřeně podpořil možnost, že se mladá demokracie začlení do Severoatlantické aliance. Třicet let od této chvíle promluví Clinton v Praze o tom, jaký význam měla. Vystoupí na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. Související V Praze zasedne 31 náčelníků armád, poprvé tam dorazí velení NATO. Zapojí se i Hrad "Bill Clinton přijíždí do Česka jako bývalý světový státník, který sdělil během své návštěvy v Praze Václavu Havlovi, že není otázkou, jestli se rozšíření NATO uskuteční, ale kdy k tomu dojde," potvrdil Aktuálně.cz Zbyněk Pavlačík, šéf spolku Jagello 2000, který konferenci konající se 12. března na Pražském hradě organizuje. Pozvání od prezidenta Pavla Dvaačtyřicátý americký prezident při zmíněné historické návštěvě Česka oznámil za účasti Václava Havla a prezidentů Slovenska, Polska a Maďarska vznik platformy Partnerství pro mír, čímž odstartoval proces jejich přijetí do Severoatlantické aliance. Česko se stalo její součástí v březnu 1999. "Velmi nás těší, že Bill Clinton dorazí do Prahy na den 25. výročí aliančního rozšíření o země bývalého východního bloku," podotkl Pavlačík. Od Clintonova projevu očekává, že připomene, jak "na poměry první poloviny devadesátých let bylo toto velmi odvážné strategické rozhodnutí z dnešní perspektivy správné". Havel, Hrabal a Clinton U Tygra 11. ledna 1994. | Foto: Aktuálně.cz První neformální konzultace zahájil Pavlačík a projektová manažerka jeho spolku Lucia Kaščáková s Clintonovým týmem na konci loňského léta. K úspěšnému vyjednávání přispěl prezident Petr Pavel, který Clintona do Prahy oficiálně pozval. Definitivní souhlas ze strany bývalé hlavy Spojených států padl minulý týden. "Má velice nabitý program a i s ohledem na blížící se americké prezidentské volby, kde byla z jeho strany avizována podpora prezidenta Bidena, bylo obtížně získat finální potvrzení jeho cesty mimo Spojené státy s větším časovým předstihem," řekl Pavlačík. Clinton na konferenci vystoupí v odpolední části. Bývalý generální tajemník NATO Clinton není jediným zahraničním hostem akce, promluví na ní také bývalý generální tajemník NATO George Robertson. Nejvyšším představitelem aliance byl od října 1999 do prosince 2003. Předchozích ročníků konference se zúčastnili například bývalý polský prezident Aleksander Kwasniewski či zmíněná Madeleine Albrightová. Spolek Jagello 2000 akci poprvé uspořádal v roce 2014 při příležitosti patnáctého výročí vstupu Česka do NATO. Tehdy se konala během probíhající anexe ukrajinského poloostrova Krym režimem ruského vládce Vladimira Putina. Podle Pavlačíka tím obzvlášť vynikl význam bezpečnosti Česka garantovaného jeho členstvím v alianci. Související Historický okamžik a nejlepší volba, chválí americký velvyslanec Česko za nákup F-35 Vedle Clintona a Robertsona si letos vezmou slovo vrcholní představitelé české politiky a bezpečnostní komunity, jako jsou prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala, ministr zahraničí Jan Lipavský, náčelník generálního štábu Karel Řehka, národní poradce pro bezpečnost Tomáš Pojar či policejní prezident Martin Vondrášek. Pavlačík založil spolek Jagello 2000 v roce 1999. Smyslem činnosti organizace je prostřednictvím různých akcí zvýrazňovat přínos české účasti na největším obranném paktu světa. Spolek pořádá také každoroční Dny NATO v Ostravě. V roce 2002 zajišťoval doprovodný program summitu aliance v Praze.