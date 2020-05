Od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin. Na Twitteru to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

"Teď jsem mluvil se slovenským premiérem Igorem Matovičem a dohodli jsme se, že od středy 27. 5. umožníme českým a slovenským občanům cestovat mezi našimi státy, pokud se vrátí zpět do 48 hodin. Bude to možné bez testů a bez karantény. Kontrolovat by to měli slovenští policisté," napsal premiér. Podrobnosti připravujeme.