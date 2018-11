Bernard vrátil medaili od Svazu bojovníků za svobodu. Vadí mu ocenění Ondráčka

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD) vrátil pamětní medaili od Českého svazu bojovníků za svobodu, kterou obdržel v polovině září. Svůj krok zdůvodnil tím, že ocenění dostal i poslanec Zdeněk Ondráček.

"Vážený pane plukovníku, dne 19. září 2018 jsem z Vašich rukou převzal pamětní medaili od Českého svazu bojovníků za svobodu. Toto ocenění Vám nyní vracím. Nemohu se totiž ztotožnit s udělením obdobné pamětní medaile panu Zdeňku Ondráčkovi," píše Bernard v dopise adresovaném předsedovi svazu Jaroslavu Vodičkovi.

Bernard své rozhodnutí zdůvodňuje i tím, že chce poukázat na zlo, které přináší totalitní režim. "Nechci vyvolávat vášně a rozepře, na druhou stranu jsem ale přesvědčen, že všichni společně bychom měli apelovat zejména na mladou generaci, aby nezapomínala na naše národní hrdiny a aby si uvědomovala, jaké zlo přináší totalita jakéhokoliv druhu," napsal Bernard a dodal: "Vaše ocenění pana Ondráčka je v přímém protikladu k tomuto snažení."

Svaz Bernardovo rozhodnutí nijak řešit nebude. "Je to soukromá věc pana hejtmana, on si se svým oceněním může dělat, co chce," řekl Aktuálně.cz tiskový mluvčí Vladislav Kučik s tím, že si myslí, že se Bernard na záležitosti s vrácením medaile snaží sbírat politické body.

Kučik také zdůraznil, že medaile, kterou Bernard i Ondráček obdrželi, je jen pamětní. "Svaz bojovníků uděluje svoje vysoké řády, které mají úplně jinou hodnotu," upřesnil.

Poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) zasahoval jako příslušník Veřejné bezpečnosti v lednu 1989 proti demonstrantům na akci takzvaného Palachova týdne.

Bernard není první, kdo ocenění svazu vrátil. Koncem října to stejné udělal starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09). Vondrovi vadí nejen ocenění Ondráčka, ale i předseda svazu Vodička. "Ve svazu jsou fajn lidi, veteráni, zapálení pro věc, historici, odborníci. Ale tenhle svaz vede jakýsi pan Vodička, který se rozhodl dát medaili soudruhovi Ondráčkovi. Komunistickému policistovi, který v listopadu 1989 mlátil lidi na Národní třídě. Těch demonstrací jsem se jako student taky účastnil a za svobodu bojoval," napsal Vondra na Facebook.