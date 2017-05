Bělobrádek jako dosud nejvyšší zástupce Česka navštíví sudetoněmecký sjezd, chce přispět ke smíření

AKTUALIZOVÁNO před 30 minutami

Berlín - Český vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) se začátkem června zúčastní sudetoněmeckého sjezdu v Augšpurku. Půjde o zatím nejvýše postaveného českého politika, který tak učiní. Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) zastupuje zájmy Němců, kteří museli po druhé světové válce opustit Československo. Loni se jeho sjezdu jako první člen české vlády oficiálně zúčastnil ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

Hlavním cílem Bělobrádkovy účasti na sudetoněmeckém sjezdu je přispět k dalšímu pokroku ve smiřování mezi Čechy a sudetskými Němci.

S podobným poselstvím jel na sudetoněmecký sjezd loni i Herman. "Přijímám slova lítosti nad činy některých z vašich předků v minulosti. A vyslovuji hluboké politování z naší strany nad tím, co učinili před sedmi desetiletími někteří z našich předků a co narušilo naše staleté soužití," řekl tehdy ve svém projevu český ministr kultury.

Bělobrádek na 68. sjezdu, který se uskuteční 3. a 4. června, stejně jako jeho vládní kolega přednese projev. Nebude to poprvé, co v takovém prostředí sudetské Němce osloví. Už před dvěma lety český vicepremiér poslal video se svou zdravicí, kterou tehdy sjezd přivítal potleskem.

Vztahy mezi sudetskými Němci a českou vládou se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispěla k tomu i skutečnost, že SL ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován. Smířlivé kroky učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS), v němž v roce 2013 vyjádřil lítost Česka za příkoří způsobená sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

Z Československa bylo po skončení druhé světové války a více než šestileté nacistické okupaci odsunuto kolem tří milionů Němců.

Rozporné reakce

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že Bělobrádek na sjezd nejede jako zástupce české vlády. "Pan Bělobrádek se účastní této akce jako předseda KDU-ČSL v rámci spolupráce s partnerskou CSU, nikoliv jako zástupce vlády," uvedl ministr. Stejně argumentoval i loni v případě Hermana.

Předseda komunistů Vojtěch Filip považuje Bělobrádkovu účast na sjezdu za provokaci a ponížení českých obětí druhé světové války.

Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška má taková cesta smysl, protože budoucnost tkví v komunikaci a dialogu. "Je to v pořádku a má to smysl. Budoucnost je v komunikaci a v dialogu, na tom není nic špatného," uvedl Ženíšek. Sám sjezd navštívil v minulosti několikrát, je přesvědčen o tom, že díky lidem, kteří na sjezd sudetských Němců jezdili a mluvili o tom, že situaci a vzájemné vztahy by zlepšilo, kdyby nebyla překážka majetkových požadavků, je nyní dialog mnohem jednodušší a zaměřený do budoucna.

Šéf hnutí STAN Pavel Gazdík vnímá záležitost jako gesto, že minulost je po 70 letech uzavřena a už nebude zatěžovat a omezovat vztahy obou zemí.