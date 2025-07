Místo 12 let vězení podmínka. Místostarosta pyká za postřelení soka v lásce

Bývalý místostarosta Lovosic Miroslav Závada (dříve ODS) nepůjde za postřelení manžela své milenky do vězení. Odvolací pražský vrchní soud mu ve středu změnil původní dvanáctiletý trest odnětí svobody na podmínku.

Na rozdíl od ústeckého krajského soudu totiž dospěl k závěru, že Závada se nepokusil o předem promyšlenou vraždu, ale o zabití, když ve strachu ze svého protivníka překročil meze nutné obrany. Rozsudek je pravomocný.

Zabití se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo jiného člověka úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Za zabití hrozí tři až deset let vězení, soudci se ale Závadovi rozhodli uložit tříletou podmínku s pětiletou zkušební dobou. Součástí verdiktu je propadnutí pistole a také povinnost náhrady škody.

Postřelenému muži, kterému způsobil posttraumatickou stresovou poruchu, musí Závada uhradit přes dva miliony korun, dalších 275 tisíc korun má zaplatit zdravotní pojišťovně.

"Máme za to, že jednání obžalovaného nevykazuje znaky zločinu vraždy, ale že se jedná o překročení mezí nutné obrany, a tomu odpovídá právní kvalifikace pokusem trestného činu zabití," uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. "Strach obžalovaného, který pociťoval, lze celkem lehce pochopit, když se na něj někdo dobývá do hotelového pokoje a vyhrožuje mu zabitím. Myslím si, že za této situace by měl strach každý," dodal.

Doplnil, že k poklesku, který je spíše etickou záležitostí - tedy ke vztahu Závady s manželkou postřeleného muže - soud nepřihlížel, protože nejde o trestněprávní záležitost.

Incident se stal koncem ledna roku 2022 v hotelu Amálka ve Straškově na Litoměřicku, kam Závada přijel s milenkou. Dorazil tam za nimi ženin manžel a s manželkou se pohádal na chodbě. Kopal a bouchal do dveří pokoje, v němž zůstal Závada, až je vyrazil. V následné potyčce pak Závada svého soka postřelil do břicha legálně drženou zbraní. Podle názoru ústeckého krajského soudu si ji připravil předem a použil ji vědomě, což Závada popíral a odvolací soud se přiklonil na jeho stranu.

"Je mi samozřejmě líto, co všechno se přihodilo. Zásadně mi to změnilo život. Nicméně nejsem si vědom toho, že bych na někoho úmyslně čekal na pokoji a střílel," řekl dnes Závada soudcům. Tři jeho obhájci usilovali o to, aby ho soud zcela osvobodil. Zdůrazňovali, že agresorem byl postřelený muž.

Zbraň si Závada podle nich nepřinesl do hotelového pokoje úmyslně - nosil ji, protože ho v minulosti napadli neznámí útočníci. Státní zástupce naopak trval na právní kvalifikaci vraždy. Argumentoval mimo jiné tím, že Závada po výstřelu nijak nepanikařil a jel se projet na kole, čímž prokázal naprostou lhostejnost k osudu svého protivníka.

Závada měl doposud čistý trestní rejstřík. Jako místostarosta skončil kvůli policejním odposlechům, podle nichž pomáhal zahladit dopravní nehodu opilého soudce Zdeňka Sováka. Soud ale následně nepřipustil tyto odposlechy jako důkaz.