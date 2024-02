Ministr Bek se omluvil za nefunkční přihlášky na střední školy. Zatím nikoho neodvolá

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) nechce nyní kvůli problémům s elektronickým systémem pro podávání přihlášek na střední školy dělat personální změny. Chce, aby se nejprve vyřešil problém a počká na analýzu příčin. Veřejnosti se opět omluvil za komplikace.

Systém pro přihlášky na střední školy se měl uchazečům otevřít o půlnoci. Kvůli problémům s nahráváním příloh ale nebyl spuštěn. Na řešení se podle Beka intenzivně pracuje, ale s velkou pravděpodobností systém ve čtvrtek spuštěn nebude. Podle Beka je potřeba nejdříve vyřešit problém a analyzovat příčiny problému.

"Spuštění elektronického podání přihlášek na střední školy (DiPSy) bylo odloženo z důvodu komplikací s nahráváním příloh. Jakmile Cermat problém vyřeší, bude systém znovu otestován z hlediska bezpečnosti. Za vzniklé komplikace se omlouváme. O dostupnosti systému budeme informovat," sdělila ráno mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

Organizace Cermat oznámila, že i když problém v programu už odstranila, musí systém znovu otestovat z hlediska bezpečnosti. Spustí ho pravděpodobně v pátek večer, řekl ředitel Miroslav Krejčí.

Ministr Bek se už ráno omluvil za komplikace a poprosil rodiče i žáky o trpělivost. Uvedl, že bezpečnost dat a celého systému má přednost. Přihlášky na střední školy mohou rodiče žáků podávat do 20. února, do spuštění digitálního přihlašování zatím jen papírovou formou.

Problém se spuštěním elektronického systému přihlášek je zásadní chybou, míní poslanec Pavel Klíma (TOP 09), který je pověřený vedením školského výboru sněmovny. Odpovědnost za to, že po půlnoci nezačal fungovat, podle něj nese ministr školství.

"Chápu, že chybu objevili až včera (ve středu) večer. Neomlouvá je to ale, celý systém měl být odzkoušený," řekl Klíma. Měla by podle něj být vyvozena osobní odpovědnost. Šéfa Cermatu označil za zodpovědného. "Pan ministr říkal, že na to dohlédne," uvedl.