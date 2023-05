Přijímačky na střední školy patří do minulého století, řekl ministr. Plánuje změnu

Nový ministr školství Mikuláš Bek (STAN) chce změnit systém přijímacího řízení na střední školy. Reaguje tím na současnou situaci, kdy se ani někteří jedničkáři z devátých tříd nedostali na jimi zvolené střední školy. "Nastavení přijímacího řízení patří do minulého století," řekl Bek. Nesouhlasí s tím, aby si v prvním kole deváťáci dávali jen dvě přihlášky.

Z devátých tříd letos vychází populačně silný ročník. Dětí je hodně, míst na středních školách, které by jim vyhovovaly, ale málo. Školy, které ještě mají místo a mohly vypsat druhé kolo přijímaček, jsou v těchto dnech zahlcené počtem přihlášek násobně převyšujícím jejich volná místa. Rodiče jsou letos mimořádně vystresovaní, aby se jejich dítě někam dostalo.

Nový ministr školství Mikuláš Bek ze STAN v úterý představil své priority. Jednou z nich je i změna systému přijímaček na střední školy a větší podpora všeobecného vzdělávání. "Systém, kdy každé dítě podává dvě přihlášky, automaticky po prvním kole generuje zděšení," řekl Bek. Někteří žáci jsou přijatí na obě školy, někteří na žádnou. Ta druhá skupina pak čeká, až si první vybere a uvolní kapacity. Podle něj taková podoba přijímacího řízení neodpovídá 21. století.

Jak by změna měla vypadat, je podle něj ještě k debatě. Jako příklad uvedl, že by si děti stanovily určitý počet škol a jejich preferované pořadí. Podle výsledků přijímacího řízení by se dozvěděly, jestli se dostaly na první, třetí či pátou školu. K tomu bude potřeba celé přijímací řízení elektronizovat, což by podle Beka mohlo být do roka. "Nedám slib, že do roka budeme mít kouzelný algoritmus a IT infrastrukturu, která to umožní, ale udělám vše, aby se to stalo," doplnil.

V současné době uchazeči přihlášky vyplňují ručně a osobně je nosí do škol. To administrativně zatěžuje rodiče i pedagogy. Stát navíc ani nemá k dispozici ihned po přijímačkách, kolik dětí bylo přijato a kolik si musí hledat školu náhradní.

Podle Beka je ale základní problém v nedostatečné nabídce všeobecných středních škol. I odborníci kritizují, že nabídka gymnázií neroste přiměřeně k počtu zájemců. Proto je další z Bekových priorit rozšířit jejich počet a zavést v Česku obdobu amerických high schools, kde učivo není tak úzce zaměřeno. "Dokonce mnoho devatenáctiletých neví, čím chtějí být, a je to v pořádku. Proto je důležité posilovat všeobecné vzdělávání," uvedl.

Dále chce prodloužit povinnou školní docházku. V současné době trvá devět let, podle něj by ale měla zahrnovat přinejmenším i část středního stupně. Jako možné řešení zmínil osm tříd základní školy plus další dva roky střední školy, jako to navrhuje poslankyně ODS Renata Zajíčková.

"Debata není ukončená, ale povedeme ji rychle. Je to klíčový nástroj k tomu, abychom do vzdělávacího systému vtáhli ty, kdo zůstávají stranou," sdělil. Cílem této reformy je udržet ve středoškolském vzdělávání co nejvíc dětí a tím zvýšit jejich šance jít studovat na vysoké školy a zlepšit jejich profesní uplatnění v budoucnu.