Balaš rezignuje na post ministra školství. Je to chlapské rozhodnutí, řekl Rakušan

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) odejde na vlastní žádost z vlády. Důvodem k rezignaci byly dlouhodobé zdravotní problémy. Balašovu rezignaci ještě příští týden projedná vedení hnutí STAN. Předseda strany Vít Rakušan Aktuálně.cz oznámil, že ho nahradí současný ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Na jeho místo by měl nastoupit náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák.

"Prostřednictvím předsedy STAN Víta Rakušana jsem dnes požádal předsednictvo strany o uvolnění z funkce," uvedl ve čtvrtek Balaš. Rakušan o tom podle něj bude neprodleně informovat premiéra Petra Fialu (ODS). "Důvodem jsou zdravotní problémy dlouhodobějšího rázu, které mi bohužel v posledních týdnech nedovolovaly se věnovat agendě ministra školství tak, jak bych sám chtěl," zdůvodnil svůj odchod ministr.

Balašovu rezignaci Aktuálně.cz potvrdil i předseda strany Vít Rakušan. "Předsednictvo na svém jednání navrhlo na pozici ministra školství Mikuláše Beka. Dokud nominaci neschválí celostátní výbor hnuti, nebudeme situace dále komentovat," řekl Rakušan s tím, že sám Balaš mu svůj záměr oznámil před několika dny.

Předseda Starostů Aktuálně.cz řekl, že to Balaš ve své funkci neměl snadné a děkuje mu za stabilizaci ministerstva "po neúplně jednoduché době". "Děkuji mu i za jeho úsudek, že skutečně nemá úplně nejlepší zdravotní stav a únava mu neumožňuje tak energický výkon, jak by potřeboval. Z mého pohledu je to chlapské rozhodnutí," řekl Rakušan.

Bek je bývalým rektorem Masarykovy univerzity v Brně, momentálně senátorem a také ministrem pro evropské záležitosti. Na této pozici skončí. Novým členem vlády by se měl stát podle Rakušana náměstek ministra zahraničí a bývalý primátor Hradce Králové Martin Dvořák, který zaujme právě Bekovu pozici. I jeho však musí schválit celostátní výbor hnutí.

"Znám profesora Beka jako zkušeného rektora a znalého problematiky nejen vysokého školství. Byli jsme léta kolegové a očekávám konstruktivní spolupráci," sdělil předseda sněmovního školského výboru Ivo Vondrák (nezařazený, dříve ANO).

"Přijde mi, že post ministra školství je prokletý, protože už několik volebních období se ministři střídají jako na běžícím pásu, což nijak nepřispívá ke klidu ve vzdělávacím systému," řekl místopředseda výboru Zdeněk Kettner z opozičního hnutí SPD. Balaš je podle něho velmi seriózní, má velký přehled o vysokoškolském prostředí, naslouchá a není konfliktní.

"V tomto směru spolupráce s ním byla skvělá," podotkl Kettner. Beka označil za "docela neviditelného ministra". "Bohužel mám pocit, že tím, že je opět z akademického prostředí, tak nebude mít úplně takový vhled do regionálního školství, kde jsou problémy momentálně asi největší," uvedl Kettner.

Beka by pak na pozici ministra pro evropské záležitosti měl vystřídat podle serveru Deník N náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) ale novinářům před dnešním odletem do Rigy řekl, že o tomto přesunu zatím nic neví.

Balaš byl jmenován do funkce ministra školství loni 29. června. Vystřídal tehdy Petra Gazdíka (STAN), který podal rezignaci kvůli svým kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr.

Čtyřiašedesátiletý Balaš byl v 90. letech prvním děkanem nové právnické fakulty v Plzni. Jako pedagog působil také na Univerzitě Karlově a Jihočeské univerzitě. V minulosti byl také šéfem poradců bývalého prezidenta Václava Klause, který ho v roce 2003 navrhl na člena Ústavního soudu. Senátoři s tím ale tehdy nesouhlasili.