"Babišovice" rostou. Z Průhonic dělá město pro bohaté i premiér, místní naříkají nad cenami

Průhonice patří k atraktivním lokalitám. V 90. letech se zalíbily i premiérovi Andreji Babišovi, který se sem přestěhoval. A mohutně zde investuje.

Průhonice - Krásná příroda v rozlehlém parku zapsaném v UNESCO, krátká dojezdová vzdálenost do centra Prahy i napojení na dálnici D1 dělají z Průhonic oblíbené místo pro bydlení. Město se v první polovině 90. let zalíbilo i Andreji Babišovi, který se sem přestěhoval. A nebyl sám. Zatímco v roce 2004 zde evidovali zhruba dva tisíce obyvatel, nyní se už jejich počet blíží ke třem tisícům.

Průhonice nevypadají jako typické české malé město. V jejich středu je hned několik restaurací, které rozhodně nepůsobí laciným dojmem. To se potvrzuje pohledem do jídelních lístků, ceny se spíše podobají těm z turistických podniků v centru Prahy. I přesto pohled na zahrádky mnohých z nich naznačuje, že o zákazníky nemají nouzi.

Ta úplně nejdražší, restaurace Paloma s michelinským kuchařem Nicolasem Decherchim, vedle které stojí stejnojmenná luxusní cukrárna, patří současnému premiérovi. Ten v rozvoji města sehrává důležitou roli. Koupil zde a následně zrekonstruoval i sokolovnu, která se svou architekturou vymyká všem ostatním ve zbytku republiky.

Malé děti zde v moderně vybavené tělocvičně tancují, zatímco se jim na velké plátno promítají klipy. Dospělí si pak dopřávají dezert a kávu na útulné zahrádce restaurace, která k objektu patří.

Podobná zařízení však nejsou cenově dostupná pro všechny místní. "V řeznictví je bufet a to je jediné místo, kde se tady může člověk normálně najíst," naříká žena, která ve městě žije již 40 let. Starostka Hana Borovičková takové vyjádření mírní, neboť jsou podle ní ve městě dva podniky, kde se lze najíst a dát si pivo za standardní ceny.

Jinak má však pro stížnosti starousedlíků pochopení. "To je soukromý majetek, já nemůžu nikomu poroučet. Já bych byla samozřejmě strašně šťastná, kdyby nějaký majitel udělal z restaurace na náměstí normální hospodu," říká Borovičková.

Vily za desítky milionů

Nově příchozí do Průhonic však rozhodně nejsou zástupci střední třídy. Nakonec to dokumentuje výstavba nové vilové čtvrti v těsné blízkosti Průhonického parku pod patronátem společnosti Imoba, která spadá pod holding Agrofert. Ten přes svěřenský fond ovládá Babiš. Celkem v rámci projektu vyroste 50 vil, za ty nejlevnější zájemci zaplatí 25 milionů korun.

"Průhonice patří k nejvyhledávanějším pražským místům pro život a najdete jen málo srovnatelných oblastí. To se samozřejmě odráží i na ceně nemovitostí. Rodinný dům s cenou pod 10 milionů zde budete hledat velmi obtížně," dodává realitní makléř Jan Martina z M&M Reality. Bytové domy se přitom ve městě podle starostky nestaví.

Příliv nových, dobře zaopatřených rodin pěstování dobrých sousedských vztahů příliš nesvědčí. "Ta obec už nežije nějakým vesnickým životem. Sounáležitost se úplně vytrácí. Ti lidé tu bydlí, ale veškerý jejich život se odehrává v Praze," říká Petr Lukáš, předseda spolku Krajina pro život, který patří k hlasitým odpůrcům nynějšího směřování města.

Tato situace netěší ani některé místní. Nakonec jeden z nich se přiznává, že pamatuje doby, kdy tu bydlelo 500 lidí. "To už nejsou Průhonice, to jsou Babišovice," přidává se žena na náměstí a dává najevo, že současný premiér není jejím politickým favoritem.

Řádný investor Babiš

To nezávislá starostka má k Babišovi přece jenom vstřícnější vztah. "Investuje do svého majetku a udržuje ho dobře a řádně. Na základě plánovací smlouvy přispěl obci 30 miliony a nyní chce v rámci vilové čtvrti vybudovat dětské hřiště. To včetně komunikací převede do majetku obce. A to není vůbec běžné," říká Borovičková a líčí Babiše jako vzorného investora.

Investice ze strany bývalých Babišových firem však ve městě nekončí. Podle starostky se chystá rekonstrukce místní benzinové pumpy, kde vyroste i nová hospoda s různými typy piv. Otázkou je, jestli to bude ten typ podniku, který zde místním chybí a po kterém volají.