Babiše čekala poloprázdná posluchárna a tác koblih. Peněz jsem vybral hafo, hájil se před studenty

před 1 hodinou

Oproti přednášce během loňského turné po vysokých školách tentokrát Babiš vstoupil do poloprázdné posluchárny.

Praha - Přednášet na téma úkoly a priority vlády jel premiér v demisi Andrej Babiš na pražskou VŠE už jako ostřílený řečník. Oproti přednášce během loňského turné po vysokých školách však tentokrát vstoupil do poloprázdné posluchárny.

Před rokem tu na něj čekala plná hala a sedělo se i na podpěrné konstrukci, protože byla beznadějně obsazena i místa k stání. Teď se musel Babiš smířit s tím, že na něj čekalo mnohem méně lidí a ti se očividně neřadili k jeho skalním příznivcům.

Děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík zahájil uvítání "po babišovsku". Dárkem v podobě tácu koblih. "Koblihy už nerozdávám, já rozdávám tuhle knížku. Je to skvělá knížka," reagoval Babiš na úvodní dárek a opětovně představil svou předvolební publikaci O čem sním, když náhodou spím.

"Nechal jsem ji přeložit i do angličtiny a rozdávám ji na potkání," zahájil premiér v demisi přednášku na téma úkoly a priority vlády.

"Někteří říkají, že máme jen topit a svítit, ale my pracujeme. A pokud dostaneme důvěru, tak nebude velký rozdíl v nasazení," řekl Babiš.

Babiše zaskočil smích studentů

Někdy vyvolal i smích. "Zítra je výročí, kdy jsme založili hnutí ANO, které chce bojovat proti korupci," řekl Babiš do rozesmáté posluchárny. I z dalších reakcí bylo patrné, že fandové a příznivci předsedy hnutí ANO netvoří většinu v sále, Babiš byl očividně smíchem studentů zaskočen častěji, než čekal. Možná i proto na jeho projev dohlížel jeho hlavní marketingový poradce Marek Prchal.

Postupně přešel k tématu, tedy k prioritám vlády, a zmínil například EET, důchodovou reformu nebo digitalizaci Česka. Závěry byly velmi podobné: pokud se něco povedlo, je to zásluha ANO, co se nepovedlo, zavinily předchozí vlády, zejména pak ty pod vedením tradičních stran.

"Bojujeme proti korupci, dobře si jistě vzpomínáte, že za naší vlády žádný korupční skandál nebyl," řekl premiér, který čelí obvinění z dotačního podvodu.

Připomněl také navyšování důchodů za současné i minulé vlády. "Teď jsme navrhli zvýšení vyměřovacího základu, do konce volebního období se chceme dostat na průměrný důchod 15 tisíc," řekl.

Zmínil i kontroverzní téma 75procentní slevy na jízdném pro seniory a studenty. Premiér v demisi za to už před několika týdnu schytal kritiku, když se ukázalo, že nedokáže přesvědčivě obhájit, kde na tento plán chce vzít šest miliard ročně.

Podobně se snažil obhájit svoje cesty po jednotlivých krajích, během nichž už stihl naslibovat v různých regionech desítky miliard korun. "My neslibujeme, my jezdíme po krajích a díváme se, co jim chybí. Potřebujeme dlouhodobou investiční vizi," řekl.

O čem sním, když náhodou spím jako povinná četba

Babiš se také otevřeně postavil proti migraci, přerozdělovacím kvótám a zároveň podpořil české členství v Evropské unii.

Po přednášce následovala polemika s děkanem o tom, zda by kniha O čem sním, když náhodou spím měla být povinná literatura pro studenty. Zatímco děkan Ševčík zastával názor, že nikoliv, Babiš by nebyl proti. "To není politika, to je naše vize," argumentoval přesvědčeně.

Podobně si premiér v demisi nenechal líbit Ševčíkovu kritiku některých částí své přednášky. Ten mu například připomněl některé nepovedené zákony minulé vlády, třeba takzvanou pamlskovou vyhlášku.

"Socanů bylo ve vládě osm, devátý byl lidovec. Nás bylo šest, vždycky nás přehlasovali. Já měl na starost peníze a těch jsem vybral hafo," reagoval Babiš a z reakce studentů bylo patrné, že začíná veselejší část přednášky.

"Kde vezmete těch třicet miliard na sliby?" ptal se jeden ze studentů. Ani tentokrát ale Babiš nedokázal dát uspokojivou odpověď.

"Potřebujeme investovat, záleží to na evropských penězích. A je důležité, že náš deficit v závislosti na HDP klesá," odpověděl premiér v demisi. "Bude deficit, nedá se nic dělat," dodal.

Student Daniel Penko se ptal na dlouhodobou koncepci vlády ohledně Průmyslu 4.0. "Myslím, že už to řeší naše firmy a je to na rozhodnutí vždy toho majitele firmy. Nevím, jestli máme nějaký program třeba pro start-upy," zněla odpověď. "Mně to takto stačilo," reagoval na odpověď Penko.

"Proč jste vlastně zavedli tu slevu na jízdné? Máte k tomu nějaké racionální odůvodnění?" zněla poslední otázka od studentky zahraničního obchodu Báry Špačkové.

"Racionální důvod je ten, že to máme v programu, myslel jsem, že budou studenti rádi," komentoval Babiš. "Nezavděčíte se všem," uzavřel debatu děkan Ševčík.