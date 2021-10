Babiš vzdal spor s Černošicemi. Žalobu kvůli střetu zájmů ve svých médiích vzal zpět

Spor premiéra Andreje Babiše (ANO) s černošickým městským úřadem skončil. Předčasně. Ministerský předseda podal na úřad žalobu kvůli tomu, že chtěl zastavit přezkoumávání jeho možného střetu zájmů kvůli vlastnictví médií. Podle zjištění Aktuálně.cz Krajský soud v Praze řízení po Babišově podnětu zastavil. Úřad už předtím udělil premiérovi pokutu za to, že svá média v rozporu se zákonem ovládá.

"Soud zastavil řízení kvůli zpětvzetí žaloby žalobcem, tudíž i veřejné jednání nařízené na pátek 8. října se nebude konat," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí pražského krajského soudu Hana Černá. Proč předseda vlády žalobu stáhnul, není jasné. Nicméně jeho spor s Černošicemi se definitivně uzavřel. Soud měl přitom začít v první den voleb do Poslanecké sněmovny.

Žalobu podal Babiš na Městský úřad v Černošicích letos v dubnu. Učinil tak poté, co úředníci proti němu na podnět protikorupční organizace Transparency International zahájili přestupkové řízení. Podle Transparency premiér dál v rozporu se zákonem o střetu zájmů ovládá média. Babiš je skutečným vlastníkem holdingu Agrofert, kam náleží vydavatelství MAFRA vydávající Mladou frontu DNES či Lidové noviny.

„Jedná se o žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu,“ řekl Aktuálně.cz už dříve k podání ministerského předsedy mluvčí pražského krajského soudu Jiří Wažik. Babiš chtěl žalobou dosáhnout toho, aby soud nařídil černošickým úředníkům řízení o přestupku zastavit.

Babiš dostal strach, míní šéf Transparency

Městský úřad v Černošicích pokutu za střet zájmů v médiích Babišovi už jednou udělil, vyměřil mu sankci 200 tisíc korun. Rozhodl tak předloni. Premiér se však odvolal ke středočeskému krajskému úřadu, jenž černošický verdikt zrušil. Současné druhé přestupkové řízení podle Babiše odporuje zákonu, protože porušuje zásadu „ne bis in idem“, tedy že Černošice nesmí rozhodovat o stejné věci podruhé.

Není jasné, proč Babiš tři dny před volbami couvnul. Aktuálně.cz se zatím s jeho právníkem Václavem Knotkem nepodařilo spojit. Je otázka, zda v tom hraje roli nedávný závěr černošického úřadu. Předminulý týden rozhodl, že premiér ve střetu zájmů je. Pokutoval ho částkou 250 tisíc korun. Babiš tak mohl pokračování sporu vyhodnotit jako bezpředmětné. Avizoval, že se proti verdiktu odvolá ke středočeskému krajskému úřadu.

"Andreji Babišovi a jeho právníkům muselo dojít, že jeho nesmyslná žaloba bude neúspěšná a prohra v den voleb by mu rozhodně nepomohla," soudí ovšem Petr Leyer, ředitel Transparency International, která přestupkové řízení iniciovala. "Babiš tvrdí, že chce kauzu o střetu zájmů projednat u soudu, ale jakmile dojde na lámání chleba dostane premiér strach z výsledku a ucukne," dodal.

Nové argumenty

Protikorupční organizace ve svém podnětu podaném letos v lednu upozornila na to, že dceřiná společnost MAFRY, firma MAFRA Print, koupila vydavatelství Bauer Media vydávající společenské magazíny. MAFRA Print se poté stala přímou součástí MAFRY. Podle Transparency se touto dílčí transakcí dosud úřady nezabývaly.

Transparency také opřela své podání o nové argumenty. Když krajský úřad první řízení o přestupku zastavil, organizace to chtěla mimo jiné zvrátit u nejvyššího žalobce. Ten sice žalobu proti úřadu nepodal, ale v rozhodnutí uvedl, že Andrej Babiš v holdingu Agrofert uplatňuje rozhodující vliv. Stejně tak Transparency citovala finální audit Evropské komise, jež Babiše také označila za ovládající osobu koncernu.

„Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že Ing. Andrej Babiš byl (…) zároveň (a) veřejným funkcionářem ve smyslu zákona o střetu zájmů a (b) ovládající osobou společnosti MAFRA Print, a.s., prostřednictvím svěřenských fondů AB private trust I (…) a AB private trust II, (…), které vlastní 100% podíl ve společnosti AGROFERT, a.s., jež je jediným akcionářem společnosti MAFRA, a.s., která (…) byla jediným akcionářem (…) MAFRA Print, a.s., která byla vydavatelem periodického tisku,“ stojí v podnětu.

Babiš přes zjištění Evropské komise či uvedení svého jména v rejstříku skutečných majitelů, kde vystupuje coby vlastník Agrofertu, opakovaně popírá, že u něj dochází ke střetu zájmů. "Platí, že jsem zcela vyhověl českému zákonu 'lex Babiš', který byl účelově přijat jen kvůli mojí osobě. Proto nejsem a ani nemůžu být v žádném střetu zájmů," uvedl v minulosti.