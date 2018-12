Přestaňte okamžitě posílat Agrofertu peníze, vyzývají EU někteří europoslanci

před 2 hodinami

Europoslanci Zelených a pirátů chtějí v Evropské komisi navrhnout, aby ihned pozastavila dotace pro společnosti v holdingu Agrofert. A to do doby, než komise a také Česká republika nevyřeší možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Podnik by za rok mohl přijít o dvě miliardy korun.

Návrh dokumentu, jehož autorem je belgický zelený europoslanec Bart Staes a německá pirátka Julia Redaová, má redakce k dispozici. Jeho znění se ještě v detailech může změnit, ale základní smysl by měl zůstat stejný. Podezření některých europoslanců, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, může vážně dolehnout na jeho bývalé podniky, které ministerský předseda převedl loni do dvou svěřenských fondů. Tou hlavní společností je právě Agrofert. "Evropský parlament vyzývá komisi, aby bez dalších průtahů řádně navázala na doporučení své právní služby, která vychází ze stížnosti Transparency International Czech Republic, a zavedla nezbytná opatření a procedury, které napraví případné protiprávní jednání. A to včetně pozastavení všech dotací Evropské unie skupině Agrofert, dokud nebude konflikt zájmů plně prošetřen a vyřešen," stojí pod bodem pět zmíněné rezoluce. Takový krok by byl pro z velké části zemědělskou společnost nepříjemný, protože dotace tvoří důležitou součást jejích příjmů. Koncern Agrofert získal loni na dotacích rekordní 2,1 miliardy korun. Na dani z příjmu firma ve stejném období zaplatila 739 milionů korun. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka v minulosti opakovaně tvrdil, že podnik má na evropské peníze nárok a řídí se platnými zákony. "Agrofert čerpá dotace zcela v souladu s českým i evropským právem a podle stejných pravidel jako všichni ostatní příjemci dotací v ČR," uvedl před několika dny Hanzelka. Europoslanci budou ve čtvrtek řešit Babišův možný střet zájmů, prosadili to Zelení číst článek Pro českého předsedu vlády a jeho bývalé firmy bude nepříjemný ještě jeden požadavek Zelených. Ti totiž reagují na další bod právní analýzy, kterou má Evropská komise již několik týdnů k dispozici. Ta upozorňuje na riziko, že někdejší Babišovy společnosti dostávají dotace, přestože premiér může být ve střetu zájmů. Podle právníků nelze vyloučit, že tento stav trvá nejen od letošního srpna, kdy se posuzování případů střetu zájmů v unii zpřísnilo, ale už čtyři roky. Zelení a piráti proto budou chtít, aby Evropská komise prověřila i toto varování. "Evropský parlament proto vyzývá komisi, aby plně vyšetřila legálnost všech evropských dotací vyplacených skupině Agrofert od doby, kdy se pan Babiš stal součástí české vlády, v souvislosti s dřívějším finančním nařízením, které platilo před srpnem 2018, a v něm obsaženými pasážemi týkajícími se střetu zájmů," navrhují podle dokumentu Zelení a piráti. Na komisi tlačí i evropští lidovci Tlak na Evropskou komisi nakonec může být silnější, než se dosud očekávalo. Zastavení dotací totiž kromě Zelených zvažují také europoslanci z lidovecké frakce. Informoval o tom iRozhlas.cz. "Předloha bude základem pro vyjednávání kompromisu s dalšími frakcemi, které také připravují svoji pozici," vysvětlil europoslanec Stanislav Polčák (STAN), jak se zákonodárci rozhodují, když frakce navrhují více rezolucí k jednomu tématu. Evropští poslanci budou Babišův případ projednávat ve speciálním bodu ve středu odpoledne.