Babiš se odvolal proti rozhodnutí úřadu v Černošicích, který řešil jeho střet zájmů

Právníci premiéra Andreje Babiše podali odvolání proti rozhodnutí černošického úřadu v kauze střetu zájmů. Novinářům to oznámil sám premiér. Postup svých právních zástupců nechtěl blíž komentovat. Zopakoval, že případ vnímá jako pokus vytlačit ho z politiky.

Městský úřad v Černošicích u Prahy, pod které spadají Průhonice, v nichž premiér žije, vydal rozhodnutí kvůli údajnému přestupku proti zákonu o střetu zájmů před týdnem. Výsledek nezveřejnil. Z Babišovy následné reakce bylo zřejmé, že stanovisko bylo v jeho neprospěch. Řekl, že se odvolá.

"Nemám potřebu to komentovat. Nechal jsem to na právníky a ti jsou určitě přesvědčeni o tom, že pravda je na naší straně. Já myslím, že odvolání podali. Já nechávám právníky, aby pracovali. Skutečně to neřeším. Řekli, že podají odvolání, tak ho určitě podali," řekl Babiš. Znovu řekl, že za kauzou je politický boj a snaha vytlačit ho z české politiky.

Premiér se hájí tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tak splnil povinnosti, které ukládá zákon o střetu zájmů.

Po premiérově odvolání by měl černošický úřad předat spis odvolací instituci, kterou je středočeský krajský úřad. Ten pak může rozhodnutí zrušit, potvrdit, nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání. Správní řízení je na rozdíl od soudního neveřejné. Rozhodnutí je možné kvůli ochraně zveřejnit až po nabytí právní moci.

Podnět černošické radnici odeslala organizace Transparency International ČR, podle níž Babiš holding Agrofert ovládá i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon. S ohledem na rozhodnutí úřadu v Černošicích vyzvala organizace zadavatele veřejných zakázek, aby prověřovali, zda se soutěží účastní i nějaká firma z holdingu Agrofert.

"Vyzýváme veškeré zadavatele a poskytovatele národních dotačních prostředků, aby v rámci výběrových řízení veřejných zakázek důsledně rozkrývali skutečné majitele a ze soutěže v případě pochyb uchazeče podle zákona vyloučili," zveřejnila Transparency ve svém prohlášení.

Upozorňuje tím na to, že i když se černošické rozhodnutí týká jen médií, důsledky mohou být pro Babiše a jeho bývalé společnosti rozsáhlé. Pokud totiž úřady nakonec řeknou, že premiér je ve střetu zájmů, může se to týkat i všech Babišových bývalých firem a podniky by mohly ztratit nárok na investiční pobídky nebo možnost účastnit se veřejných soutěží.