Babiš se fotí na Colours v mikině a dělá reklamu svému hnutí, vysvětluje Ruppert bojkot Agrofertu

Hudebník Matěj Ruppert se připojil k Tomáši Klusovi s bojkotem Agrofertu, který přes svěřenský fond ovládá premiér Andrej Babiš. "Pokud se nám nelíbí působení pana Babiše v politice a jeho propojení s ohromnou firmou s následným čerpáním dotací a jestliže jsme přesvědčeni, že je to špatně, tak bychom od něj neměli - byť zprostředkovaně - brát peníze," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz frontman skupiny Monkey Business.

Jak vznikla vaše podpora Tomáši Klusovi?

Já osobně Agrofert nepodporuji už dost dlouho, nekupuju žádné výrobky vyráběné firmami pana Babiše, to je myslím známo. Dnes mě Tomáš kontaktoval s tím, že mu Jiří Macháček napsal veřejný status, že se k němu připojuje. A já mu napsal, že se mi to líbí a že s tím také souhlasím.

Vy jste na festivalu Colours of Ostrava, který sponzouje Agrofert, nevystupovali…

V kapele jsme dlouho řešili, jak reagovat, kdyby přišla nabídka z Colours of Ostrava, kde jsme naposledy hráli před dvěma lety. Když jsme se dozvěděli, že to pan Babiš sponzoruje, shodli jsme se na tom, že bychom asi takovou nabídku nepřijali. V tomto případě se ale nejedná o bojkot, protože jsme letos nabídku hrát nedostali. Ale souhlasíme s tím, že pokud se nám nelíbí působení pana Babiše v politice a jeho propojení s ohromnou firmou s následným čerpáním dotací a jestliže jsme přesvědčeni, že je to špatně, tak bychom od něj neměli - byť zprostředkovaně - brát peníze.

Platí to i ve vztahu k médiím? Například Mladé frontě či televizi Óčko, které také spadají pod Agrofert?

Já osobně jsem se rozhodl, že Mladé frontě, potažmo idnes.cz nebudu dávat rozhovory. A to samé platí pro televizi Óčko. Ale je pravda, že jsme s kapelou dál neřešili, jestli se to bude vztahovat na všechny festivaly, kde je třeba Óčko mediálním partnerem, protože to není přímý finanční vklad. Mně toto ani tolik nevadí.

A co tedy vadí nejvíc?

Že si pan Babiš z Colours of Ostrava udělal speicálně před podzimními komunálními volbami volební agitaci. Já nemám vůbec nic proti klasickému sponzoringu od firmy, ale on tam pak jede a v mikině se fotí s fanoušky a celé to použije jako reklamu na své politické hnutí. To mi na tom vadí nejvíc, mělo by to být striktně odděleno.

Uvidíme ještě Monkey Businees na Óčku?

To je na rozhodnutí televize Óčko. My jim to nemůžeme zakázat. Ale třeba premiéru nového videoklipu jsme udělali jinde než na idnes.cz nebo na Óčku.

Nyní hovoříte i za kapelu?

V tomto sám za sebe. To je poměrně čerstvá věc, která se stala dnes, a my nejsme pospolu a nemáme možnost se k tomu všichni v kapele vyjádřit. Proto bych nerad nyní mluvil za celou kapelu. I když jsem přesvědčen, že to tak mají všichni, což naznačuje ten náš postoj ke Colours of Ostrava, kde jsme se shodli. Ale berte to přesto v tuto chvíli spíš jako mojí podporu Tomáši Klusovi, ne od celé Monkey Business.

O víkendu jste hráli na Sázavafestu a na něm jste měl kostým, na kterém byly mimo jiné portréty premiéra Babiše či prezidenta Zemana.

Na tom kostýmu jsou paraziti. Babiš a Zeman jsou tam taky. Protože paraziti jsou různí. Někteří sají krev a někteří třeba dotace nebo pozitivní energii z lidí. V dnešní době je důležité dát svůj názor najevo. Zaplaťpánbůh stále žijeme v době, kdy se můžeme svobodně vyjadřovat, a já bych byl rád, aby to tak zůstalo napořád.

