Andrej Babiš příští týden ministra zdravotnictví Jana Blatného neodvolá

Ministr zdravotnictví Jan Blatný, kterého si premiér Andrej Babiš vybral do vlády na konci loňského října, má jednu "jistotu". Příští týden nebude ze svého postu odvolaný. Alespoň to tvrdí předseda vlády. "Příští týden nedojde k výměně ministra zdravotnictví," prohlásil v neděli Babiš. Jestli to znamená, že by mohl Blatného odvolat za čtrnáct dní, neřekl.

Premiér Andrej Babiš opět oživil spekulace o odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného, jehož křeslo je už delší dobu pořádně rozkymácené. Babiš zatím Blatného neodvolal, ale jeho výroky nesvědčí o tom, že by nynější šéf zdravotnictví měl zůstat ve své funkce příliš dlouho.

"Příští týden nedojde k výměně ministra zdravotnictví," prohlásil v nedělním rozhovoru pro server TN.cz Babiš, který naznačil, že odvolání Blatného paradoxně zkomplikoval prezident Miloš Zeman. Mimochodem, za ním na zámek v Lánech zamíří Babiš už v pondělí.

Je přitom nepochybné, že téma Blatného bude na stole, prezident žádal odvolání Blatného 10. března, kdy ho označil ho za nekompetentního člověka, který není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman pohrozil, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.

Kromě Blatného prezident žádal odvolání ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Důvodem jeho nespokojenosti byl postoj jmenovaných k ruské vakcíně Sputnik V proti covidu-19. Trvají totiž na tom, že ruská látka musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

"Vyjádření pana prezidenta nebylo šťastné pro moje rozhodování a pro moji pozici. Není dobře, když to pan prezident takhle komunikuje, protože potom to spíš komplikuje ty věci, než ulehčuje," komentoval nyní Babiš prezidentův požadavek, jeho splnění by působilo tak, že Babiš se snaží ve všem Zemanovi vyhovět.

Smejkala mi doporučila odborná komise, sdělil Babiš

Nicméně je zřejmé, že premiér před čtrnácti dny nabídl místo ministra zdravotnictví hlavnímu epidemiologovi IKEM Petru Smejkalovi, který to přiznal v rozhovoru na webu Reflex.cz. "Nabídku jsem ale odmítl," uvedl Smejkal. Co bude dál s Blatným se možná rozhodne ještě do konce března, protože kromě jiného Zeman na svém požadavku trvá.

"On (Zeman) má stabilní názor na pana ministra zdravotnictví a zahraničních věcí. Panu prezidentovi jsem vyhověl v různých věcech, ale v různých věcech jsem mu nevyhověl, protože mám na to jiný názor. Vnímám jeho zkušenosti a názory, ale neznamená to, že když má nějaký názor, že já mám totožný názor," řekl Babiš. Pokud jde o nabídku Smejkalovi, Babiš TN.cz řekl, že je jeho věc, komu dává, či nedává nabídky.

Z řady výroků Babiše je ale zřejmé, že není spokojen s prací ministerstva zdravotnictví. Nelíbilo se mu například to, že resort podle informací Radiožurnálu původně chtěl, aby Správa státních hmotných rezerv (SSHR) musela pro plánovaný nákup pěti milionů antigenních testů na koronavirus do škol získat atest jejich citlivosti. Podle Babiše se ministerstvo rozhodlo udělat ze správy rezerv "zkušební laboratoř", kvůli tendru také napsal Blatnému vytýkací dopis.

Co se týče možného vládního angažmá Smejkala, Babiš uvedl, že mu jej nabízela jeho odborná skupina. "Pana Smejkala mi doporučovali ze všech stran, ale pan Smejkal je teď ve skupině, která doporučuje panu Blatnému nějaké věci. Uvidíme, jestli ministerstvo to bude akceptovat, nebo ne," řekl premiér. Smejkal vede Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES) při ministerstvu, je též členem vládní Rady pro zdravotní rizika.