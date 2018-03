AKTUALIZOVÁNO před 7 hodinami

Na obědy pro děti z chudých rodin půjde v příštím školním roce dalších 50 milionů korun evropských fondů. Bezplatné obědy pro školáky budou navíc dostupné pro více rodin. O vypsání výzvy ve čtvrtek informovalo ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě. Díky projektu v současnosti bezplatně obědvá zhruba šest tisíc dětí v téměř 480 školských zařízeních. Projekt bezplatných školních obědů pro děti z chudých poměrů odstartoval v Česku před dvěma lety. Nyní je do něj zapojených devět krajů. Pomoc je určena dětem ve věku od tří do 15 let, jejichž rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi.

autor: ČTK | před 8 hodinami

