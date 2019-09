Pokutu 200 tisíc Babiš nedostane. Nemá jak ovlivňovat svá média, tvrdí krajský úřad

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš neovlivňuje svá média, proto se nedopustil žádného přestupku. Tímto konstatováním uzavřel Krajský úřad Středočeského kraje řízení, v němž Babiš čelil zmíněnému podezření, že ve svých médiích má rozhodující slovo. Úřad se odvolává na Statut svěřenského fondu, jenž podle úřadu vliv premiéra na jeho mediální tituly vylučuje. Rozhodnutí úřadu je pravomocné.

"Obviněný není v důsledku absence rozhodovacích pravomocí v pozici osoby, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu mediálních společností nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu mediálních společností," zní klíčová pasáž verdiktu Krajského úřadu Středočeského kraje, jehož výrok deník Aktuálně.cz prostudoval a na jehož závěr upozornil v pondělí deník Právo.

Řízení odstartovalo loni v listopadu na podnět neziskové organizace Transparency International, jež na základě informací ze slovenského registru partnerů veřejného sektoru upozornila, že Andrej Babiš má rozhodující slovo v holdingu Agrofert. Holding podle organizace premiér ovládá, přestože ho předloni vložil do dvou svěřenských fondů. Součástí Agrofertu je i vydavatelství Mafra, kam náleží tituly Mladá fronta DNES či Lidové noviny.

Zákon o střetu zájmů - novelizovaný kvůli Babišovi - zapovídá, aby politik v exekutivní funkci provozoval rádio či televizi nebo vydával periodický tisk.

Původně se možným přestupkem spočívajícím v porušení této legislativy zabýval Městský úřad v Černošicích, pod jehož pravomoc vzhledem ke svému trvalému bydlišti, v Průhonicích, Babiš patří. Černošičtí úředníci pohled Transparency přijali, premiérovi uložili pokutu 200 tisíc korun.

"Obviněný (Babiš) jako obmyšlený (beneficient) má řídící pravomoci, kterými přímo ovládá svěřenský fond AB private trust I, svěřenský fond, z titulu statutem stanovených povinností svěřenskému správci při nakládání s vyčleněnými akciemi, a z titulu svých práv při dohledu nad činností jednotlivých konkrétních osob ve fondu působících," odůvodnili mimo jiné své rozhodnutí.

Podruhé už rozhodl krajský úřad sám

Takto rozhodl černošický úřad i podruhé, když mu případ po odvolání Babiše vrátil středočeský krajský úřad. Potřetí už se ke slovu nedostal. Po dalším premiérově odvolání krajský úřad, jenž politicky podléhá řízení hejtmanky Jaroslavy Jermanové (ANO), rozhodl sám. Podle něj Černošice nedoložily, že Babiš má v Mafře a dalších dvou mediálních firmách, kam spadají hudební televize Óčko nebo Rádio Impuls, rozhodující vliv.

Závěr krajského úřadu vypracoval přímo vedoucí Odboru legislativně právního Petr Franěk. Opřel se v první řadě o Statut svěřenských fondů, v nichž je Agrofert uložený. Statut je zakládací listina, jenž upravuje pravidla pro jejich správu. Fondy řídí svěřenský správce, který se zodpovídá trojici takzvaných protektorů. Všichni mají v důsledku jednat ve prospěch takzvaného obmyšleného, jímž je Andrej Babiš.

Premiér smí správce odvolat pouze z důvodů uvedených ve Statutu, nikoliv svévolně. Z protektorů má právo zbavit se pouze jednoho, takzvaného rodinného protektora. Tím je jeho manželka Monika. Podle krajského úřadu ale žádný z těchto nástrojů Babišovi nedovoluje, aby z pohledu zákona o střetu zájmů efektivně dosáhl na svá média.

"Z obecně závazných právních předpisů i z úpravy Statutu vyplývá, že obviněný nemá oprávnění udělovat pokyny svěřenskému správci či protektorům, a to ani v případě svého nesouhlasného názoru. Obviněný tedy nedisponuje právními nástroji k ovládání svěřenského správce a jeho prostřednictvím též mediálních společnosti," vysvětluje vedoucí odboru Franěk.

Babiš: Bylo to od počátku nesmyslné

Krajský úřad se striktně držel formálního výkladu toho, co znamená ovládající osoba. Jde o někoho, kdo má reálnou možnost přímo zasáhnout do statutárních orgánů firem, v tomto případě mediálních domů. Zjišťoval také, pokud by Babiš takovou osobou byl, zda svůj vliv skutečně uplatnil. V řízení se však podle krajského úřadu nic takového doložit nepodařilo.

"(…) nebylo ani prokázáno, že obviněný má reálnou (nikoliv pouze potencionální, čistě teoretickou) možnost uplatňovat v mediálních společnostech rozhodující vliv, když nebyl zjištěn a bez pochybností prokázán žádný konkrétní nástroj (způsob), který by obviněnému poskytoval možnost v rozhodné době, byt' nepřímo, uplatňovat rozhodující vliv na mediální společnosti," uzavřel krajský úřad.

"Ta záležitost je skončena. Bylo jasné, že to takhle musí dopadnout," reagoval na rozhodnutí premiér. "Je to úplně nesmyslné od počátku, protože pokud v naší zemi jsme zavedli speciální zákon proti Babišovi lex Babiš a já jsem postupoval podle toho zákona, tak nemůžu mít žádný střet zájmů," dodal předseda vlády.

Ředitel Transparency International David Ondráčka, jehož lidé podnět podali, odůvodnění krajského úřadu studuje. Se zevrubnou reakcí chce ještě počkat. Nicméně připustil možnost, že se organizace obrátí na ministerstvo spravedlnosti s žádostí o přezkum. "Měli se (krajský úřad) vypořádat s otázkou, zda Babiš mohl ovlivňovat média nebo ne. Nevím, jestli to mohli dokázat jen čtením toho Statutu," sdělil Aktuálně.cz Ondráčka.