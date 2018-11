Babiš čelí správnímu řízení kvůli podezření, že stále ovládá média

Městský úřad v Černošicích u Prahy zahájil správní řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Důvodem je podezření ze spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů.

Babiš podle informací na webových stránkách radnice čelí podezření, že stále ovládá média. Městský úřad Černošice je úřad s rozšířenou působností pro obce v okrese Praha-západ. Premiér žije v Průhonicích, které patří do tohoto okresu.

Podnět odeslala v srpnu na černošický úřad organizace Transparency International ČR. Podle ní Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.

Premiér už v srpnu označil tvrzení TI za nesmysly a řekl, že šéf organizace David Ondráčka se stal součástí politického boje proti němu.

"To, co tvrdí Transparency International, jsou nesmysly. Svou firmu jsem vložil do svěřenského fondu, jak mi určil zákon, který Sněmovna přijala jenom kvůli mně, a tím jsem se vzdal celé firmy. TI nemá žádné důkazy, že bych jakkoli firmu nebo média ovlivňoval, protože je ani mít nemůže, nic takového se neděje," napsal v srpnu Babiš.

Pod Agrofert spadá mimo jiné provozovatel rozhlasového vysílání Londa, vydavatel periodického tisku Mafra a provozovatel televizního vysílání Stanice O. Členům vlády je přitom zakázáno osobně ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny. Pokud úřad shledá porušení zákona, hrozí premiérovi čtvrtmilionová pokuta.

Úřad k podnětu Transaprency International ČR obdržel podrobné stanovisko od Babišova zmocněnce. O součinnost požádal Poslaneckou sněmovnu, městský a krajský soud a finanční úřad. Na jeho výzvu mu poslaly informace také politické strany, a to TOP 09, ČSSD a ODS.

Protože černošický úřad na základě obdržených dokumentů shledal za důvodné projednání věci, zahájil 26. listopadu správní řízení. Premiéra také předvolal na 17. prosince k neveřejnému ústnímu jednání.