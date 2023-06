Krajskému soudci v Praze asistuje právnička, která opsala diplomovou práci. Skončí

Krajský soud v Praze se podle zjištění Aktuálně.cz musí vypořádat s nezvyklou situací. Vyšlo najevo, že diplomová práce asistentky jednoho ze soudců je plagiát. Univerzita Karlova dotyčné kvůli tomu zrušila část složené státní zkoušky. Podmínkou působení asistenta soudce je přitom řádně absolvované právnické vzdělání. Právničku s největší pravděpodobní čeká výpověď.

Soudce Jiří Krupička se na pražské krajské instanci věnuje insolvenční agendě. Asistentku mu dělá od letošního roku Sandra S., jejíž celé jméno redakce zná, ale rozhodla se ho neuvádět. Pro soudce Krupičku připravuje podklady pro práci, provádí rešerše a zpracovává koncepty pro písemná odůvodnění rozsudku. Předchozí čtyři roky takto pomáhala jiným soudcům na instanci.

Jak ale zjistilo Aktuálně.cz, asistentka má vážný problém, jenž zasáhne její další uplatnění v právnické profesi. Někdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima neuznal její magisterskou práci, jelikož ji z výrazné části opsala. Sandra S. se proti tomu bránila žalobou. Městský soud v Praze ji však na konci května v neveřejném řízení zamítl.

"Asistent soudce musí mít vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice. Pokud toto vzdělání nemá nebo ho pozbude, nesplňuje předpoklady pro výkon funkce. Situaci budeme s naší zaměstnankyní řešit v rovině pracovněprávních vztahů," reagovala pro Aktuálně.cz mluvčí soudu Hana Černá.

Úmyslný plagiát

Sandra S. skládala státní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v květnu 2018, studovala katedru občanského práva. Součástí zkoušky byla obhajoba diplomové práce na téma kárné odpovědnosti soudců. Zvládla ji na výbornou a získala magisterský titul. O rok později přidala doktorát.

Univerzita však později pojala podezření, že její diplomová práce není původní. Zahájila kvůli tomu řízení o vyslovení neplatnosti části závěrečné zkoušky. Přezkumná komise složená z akademiků, soudců a právních expertů se usnesla, že text je plagiátem. Předloni v dubnu tento závěr potvrdil tehdejší rektor univerzity Tomáš Zima.

"Bylo rozhodnuto, že součást státní zkoušky, obhajoba diplomové práce, je neplatná," sdělil Aktuálně.cz mluvčí univerzity Václav Hájek. Tímto rozhodnutím by řízení pokračovalo odebráním titulu, právnička ho však přerušila tím, že na rozhodnutí rektora podala žalobu. Chtěla tím dosáhnout jeho zrušení.

Podání Sandry S. vyřizoval na Městském soudu v Praze senát soudkyně Gabriely Bašné. V neveřejném řízení rozhodl na konci května. Aktuálně.cz verdikt získalo. "Diplomová práce žalobkyně je ve významném rozsahu plagiátem. Plagiátorství v diplomové práci se dopustila úmyslně," zní klíčová pasáž rozsudku.

Povážlivé zjištění

Právnička opsala podstatné pasáže bez přiznání zdroje z diplomové práce někdejší absolventky práv, jednoho odborného textu a jednoho článku v médiích. V případě přebírání textu z práce bývalé absolventky dokonce zkopírovala chybnou zkratku jednoho z uváděných soudů a neúplnou spisovou značku případu, jejž popisovala.

"Povážlivé bylo již zjištění, že obě diplomové práce mají prakticky stejnou formální strukturu, z významné části stejný úvod a zcela obsahově totožný závěr, taktéž si žalobkyně vybrala pro svou práci stejné právní kauzy," popisuje prohřešky Sandry S. soud.

Právnička se v žalobě bránila, že její práce není plagiátem. Nebylo prý prokázáno porušení autorských práv bývalé absolventky. Také namítala, že přezkumná komise nebyla usnášeníschopná. První námitku soud vyvrátil tím, že pro posouzení toho, zda je práce plagiátem, je otázka zásahu do autorského práva irelevantní.

"Pět členů přezkumné komise jednomyslně přijalo závěr o plagiátu a taktéž o tom, že na straně žalobkyně tímto došlo k podstatnému narušení možnosti získat znalosti a dovednosti absolventa daného studijního programu," reagoval senát s tím, že podle zákona o vysokých školách je pět členů komise dostatečným počtem.

"O takovém případu jsem ještě neslyšel"

Aktuálně.cz poslalo právničce dotazy, jaké je její stanovisko k výroku soudu a zda si stojí za tím, že její práce je původní. Sandra S. na otázky více než dva dny neodpověděla. Není ani jasné, zda vůči verdiktu podá kasační stížnost. Rozsudek už je však pravomocný nyní, případné podání k Nejvyššímu správnímu soudu na to nemá vliv.

Univerzita podle mluvčího Hájka stále čeká na doručení rozsudku oficiální cestou. Než bude mít takto potvrzenou jeho právní moc, nechce podnikat další kroky. Takovými by bylo pokračování v řízení, jež by vyústilo odebráním titulu. Bez ohledu na to je její státní zkouška neplatná už nyní, což pro ni znamená konec v právnické profesi.

"O případu, že by asistent soudce opsal diplomovou práci, jsem dosud neslyšel. Ale to neznamená, že už se takový nestal. Každopádně je to problém. Podstatné je, že byl odhalen a zakročilo se proti němu. Je to smutná historka s očistným koncem," sdělil Aktuálně.cz prezident Soudcovské unie Libor Vávra.