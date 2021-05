Podezření z utajování nemovitostí i střet zájmů. Kauzy ministra Arenbergera přehledně

Nepřiznané nemovitosti

Ačkoli ministr vlastní více než 10 budov a bytů v Korycanech na Mělnicku a v Praze a také několik polností, ve svém majetkovém přiznání, které musí jako ředitel vinohradské nemocnice ze zákona podávat, uvedl pouze pět z nich, jak informovaly Seznam Zprávy.

Podle ministra mohli chybovat právníci, kteří mu přiznání vypracovávali. "Mně to dělalo právní oddělení naší nemocnice a mám dojem, že oni to ještě dělají službou, tak to samozřejmě můžu nechat zkontrolovat. Ale asi není důvod neuvést něco, co není v katastru nemovitostí," vysvětloval Arenberger.

Ministr také nepřiznal žádný příjem z pronájmu nemovitostí. Arenberger tvrdí, že jeho zisk z nájmů nepřesahuje 100 tisíc korun za rok, do přiznání jej tak nemusel uvádět.

Posudek, který si nechaly Seznam Zprávy vypracovat od realitních odborníků, ovšem odhadl ministrův roční příjem z nájmů na 120 až 150 tisíc korun s tím, že rozhodující je, zda v bytech a domech někdo bydlí, či nikoliv. Podle Seznamu je ale většina budov obydlená a v některých z nich sídlí i firma na výrobu a pronájem stanů nebo e-shop s elektronickými součástkami.