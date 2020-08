eRouška zastarala, změní se ve varovný systém. K datům už nebude mít hygiena přístup

Od 1. září se významně změní aplikace eRouška, která je součástí projektu takzvané chytré karantény. Nově uživatele upozorní, že se v předchozích dnech setkal s někým, kdo se koronavirem nakazil. Data z aplikace se už ale nebudou předávat hygienickým stanicím, jako tomu je v současnosti. Aplikace tak bude stát především na zodpovědnosti jejích uživatelů.

Když si člověk nyní nainstaluje eRoušku, aplikace bude evidovat jiné její uživatele v okolí. Pokud se pak daný člověk nakazí, může pracovníkům hygieny poslat seznam kontaktů, se kterými se střetl. Vzhledem k tomu, že ke zprovoznění aplikace je nutné zadat telefonní číslo, mohou hygienici snadno podchytit lidi, které případně mohl daný člověk nakazit, poslat je na testování nebo jim nařídit karanténu.

Jenže: ještě než se stihl systém chytré karantény pořádně rozjet, zastaral. A tak se od 1. září pustí do boje s nákazou aplikace výrazně změněná. Zaprvé bude více anonymní. Lidé k jejímu zprovoznění už nebudou muset zadávat své telefonní číslo. To ale jen na okraj. Daleko významnější totiž je, že jiný bude i účel samotné aplikace.

"Dosud to fungovalo víceméně jako pomoc při hledání, s kým se nakažený člověk potkal. Od září to bude spíše varovný systém, který bude dávat vědět všem, kteří mohou být potencionálně pozitivní," vysvětluje Vladimír Dzurilla, ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie, která aplikace převzala od dobrovolníků a nyní ji provozuje spolu s ministerstvem zdravotnictví.

Změnu vyvolaly technologické firmy Google a Apple, na jejichž protokolech aplikace běží. Česká eRouška se jim tak nyní musí přizpůsobit. Nově tedy bude fungovat tak, že pokud se uživatel v minulosti potkal s někým, kdo byl pozitivně testován na koronavirus, na mobilu mu vyskočí upozornění, že k tomu došlo. Aplikace přitom sama bude posuzovat, jestli kontakt byl epidemiologicky významný - to znamená, jestli s daným člověkem byl v dostatečné blízkosti po dostatečně dlouhou dobu, aby vůbec riziko přenosu nákazy vzniklo.

Možná právě díky tomu před časem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch mluvil o tom, že nová aplikace eRoušky bude ještě chytřejší. Dosud to byli totiž hygienici, kdo na základě dat z eRoušky určoval pro jejího uživatele míru potencionálního rizika přenosu nákazy.

Hygienické stanice zároveň s příchodem nové verze eRoušky přijdou o možnost data využívat. Zkrátka se k nim už nedostanou. Aplikace totiž pouze upozorní uživatele, že do styku s nakaženým přišel. A je jen na jeho zodpovědnosti, že hygieniky vyrozumí.

"Dostanete varovnou notifikaci, že jste se potkal s nakaženým, že se máte hlídat, případně si zavolat na hygienickou stanici, která vám poradí, jak postupovat. Případně můžete kontaktovat svého praktika a nechat se otestovat," popisuje Dzurilla.

"Věřím, že si to lidé budou stahovat. Pak případně v práci můžete říct, že jste se na ulici potkali s někým nakaženým, a že radši zůstanete doma nebo si berete home office. Myslíme si, že díky tomu nebudou vznikat nová ohniska, protože pokud vám přijde notifikace, tak první věc, co uděláte, je, že nepůjdete do práce a omezíte kontakt s lidmi, abyste případně nenakazil své blízké, kamarády ani další lidi," míní Dzurilla.

Role hygieniků spojená s eRouškou se od září "zcukne" v podstatě na jediný úkon. Když zachytí nakaženého nemocí covid-19 - jenž má zároveň v mobilu eRoušku -, zašlou mu smskou unikátní kód, kterým se posléze uživatel v aplikaci zaeviduje jako pozitivní.

Chce to miliony uživatelů

Vládní zmocněnec pro digitalizaci věří, že aplikaci si v nové verzi stáhne více lidí. Už jenom proto, že bude zcela anonymní a nebude nutné do ní zadávat svá telefonní čísla. Stávající uživatelé nic nového stahovat nemusí, aplikace se sama včas aktualizuje.

Dosud si eRoušku stáhlo více než čtvrt milionu lidí. To je však podle odborníků žalostně málo. Aby měla aplikace smysl, musí ji používat miliony Čechů. Přitom vláda považuje takzvanou chytrou karanténu za klíčový nástroj v boji s koronavirem při případné druhé vlně.

"Muselo by ji mít třeba 60 procent lidí, aby to fungovalo dobře. A i tak je otázka, jaký přínos to bude mít, protože je to nevyzkoušené," řekl před časem Aktuálně.cz virolog Pavel Plevka. Podobné cíle měl i ministr Adam Vojtěch, podle kterého by bylo ideální, kdyby počet uživatelů eRoušky byl v řádu milionů.

Přiblížit se tomuto číslu by měla pomoci marketingová kampaň ministerstva zdravotnictví. Vojtěch ji plánoval spustit už během června, dosud k tomu však nedošlo. Vládní zmocněnec Dzurilla vysvětluje, že se kampaň pozastavila do té doby, než vyjde nová verze eRoušky. Masivní propagace se proto nyní chystá. Její součástí by měl být videospot, letáky nebo reklama v novinách či na sociálních sítích.

eRouška bude propojená s evropskými aplikacemi, bez problému půjde už i na iOS

Nová verze eRoušky najde uplatnění i při cestě do zahraničí, protože bude komunikovat i s ostatními trasovacími aplikacemi v rámci Evropské unie. "Budeme zapojeni do evropského systému, který by měl být spuštěn koncem září. Budují ho Němci a je v něm zapojeno už více než deset zemí. Jestli to bude skutečně na konci září, nemáme úplně ve svých rukách, ale budeme v něm od úplného začátku," říká Dzurilla.

Od září se navíc aplikace stane použitelnou také pro zařízení značky Apple. Dosud bylo nutné mít aplikaci neustále zapnutou "na popředí", což de facto znemožňovalo její praktické využití. Díky novému protokolu však bude aplikace nyní fungovat i na iOS podobně jako na operačním systému Android, kde ji stačí nechat běžet na pozadí.

Kromě toho, že eRouška bude hlídat potencionální kontakt s nakaženým, bude svým uživatelům nabízet i aktuální informace. V aplikaci by se tak měly objevit statistické údaje o aktuálním počtu nakažených, provedených testů, uzdravených či bilanci mrtvých.

