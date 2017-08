Antimonopolní úřad už nezkoumá zakázku na náramky pro vězně, dodá je definitivně firma SuperCom

před 6 hodinami

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil správní řízení, které vedl kvůli zakázce na náramky pro vězně. Udělal to poté, co Probační a mediační služba, která zakázku zadává, zrušila některé své kroky v tendru, které ÚOHS kritizoval. Vyplývá to z vyjádření úřadu. Mezitím Probační a mediační služba znovu vybrala za vítěze společnost SuperCom. Jeden uchazeč už proti rozhodnutí podal stížnost, na její vypořádání má ministerstvo spravedlnosti deset dní, uvedl server Česká justice. Provoz monitorovacího centra od SuperComu vyjde stát na 93 milionů korun. Rozhodujícím kritériem výběru vítěze byla právě nabídnutá cena.

