Komunisté zřejmě ustoupí Babišovi. ANO nechce, aby mohli dosadit své lidi do všech státních firem

Komunisté budou muset ustoupit z některých svých požadavků, kterými podmiňují podporu vládě hnutí ANO s ČSSD. Podle informací Aktuálně.cz předsedovi ANO Andreji Babišovi i dalším lidem z vedení hnutí vadí požadavek komunistů, aby mohli obsadit místa ve správních a dozorčích radách mnoha státních organizací.

Praha - Premiér a šéf ANO Andrej Babiš ví, že má po více než půl roce poprvé téměř na dosah vládu, která může získat vytouženou podporu většiny Poslanecké sněmovny. Předseda sociální demokracie Jan Hamáček podle informací Aktuálně.cz v pátek odpoledne oficiálně oznámí, že členové strany v referendu vstup do vlády s ANO schválili, a tak Babišovi zůstává jediná překážka - komunisté.

Jejich vedení chce připravovanou vládu podpořit, ale otázkou zůstává, co budou komunisté za podporu chtít. Podle informací Aktuálně.cz největší debaty vzbuzuje v navrhované dohodě o toleranci požadavek KSČM na obsazení míst ve správních a dozorčích radách.

Pro komunisty je tento požadavek velmi důležitý, což potvrdil samotný předseda strany Vojtěch Filip. "Ústava České republiky stojí na principu svobodné soutěže politických stran a některým stranám je znemožněno, aby dávaly své návrhy do správních a dozorčích rad státních podniků. To je nelogické. Jak za to můžeme odpovídat, když nemáme právo na kontrolní funkci?" stěžuje si Filip s tím, že prý nechce, aby v radách seděli poslanci KSČM.

"Ale chceme, abychom mohli navrhnout odborníky, protože dosud je nám toto právo upírané," uvedl pro Aktuálně.cz Filip a dodal, že by se to týkalo řady státních firem včetně ČEZ.

Právě rozsah toho, kde všude by mohli mít komunisté automaticky své zástupce, budí v ANO nevoli. Zástupci hnutí vznesli své námitky už v úterý večer při jednání předsednictva. Dohodli se, že budou jednat s komunisty o kompromisním řešení. "My jsme to skutečně probírali a měli jsme některé připomínky, které předám panu Filipovi," potvrdil místopředseda ANO i vlády Richard Brabec. Právě on má dohodu o toleranci na starosti, předseda Babiš se proto k jednání s komunisty nechtěl vyjadřovat.

Detailní znění připomínek nechtěl zatím Brabec prozradit, protože chce, aby o nich nejdříve věděli komunisté při pátečním ranním zasedání ústředního výkonného výboru. Jeden z členů předsednictva ANO však redakci sdělil, že komunisté by získali až příliš velkou pravomoc, kdyby mohli nominovat zástupce do všech správních a dozorčích rad. "Takových rad je kolem sedmdesáti, to je opravdu hodně. Proto chceme, aby komunisté souhlasili, že budou mít sice toto právo, ale bude se týkat jen některých rad, a to vždy až po vzájemné dohodě," upřesnil zdroj.

Jak na takový kompromis komunisté zareagují, není jisté. Zřejmě však částečně ustoupí. "Projednáme to a uvidíme," řekl jejich předseda Filip, který dlouhodobě prosazuje názor, že pro stranu je vláda ANO - ať už menšinová, nebo s ČSSD - vždy lepší variantou než jiné vlády. "Nechceme, aby do vlády nastoupili lidé z ODS, TOP 09 nebo KDU-ČSL, kteří tuto zemi 25 let vykrádali. Proto chceme tolerovat vládu ANO," avizuje.

Zároveň dodává, že pro komunisty je ještě zásadnější to, aby své návrhy změn zákonů mohli dostat do programu Poslanecké sněmovny a mohli o nich mluvit. S tímto jejich požadavkem nemá hnutí ANO problém. Filip argumentuje tím, že sněmovna v minulém volebním období neprojednala 18 komunistických návrhů zákonů.

"Jestliže jsme to ani nedostali do programu, tak jsme toto téma nemohli ani otevřít. A v tomto chceme od ANO slib, že nám nová vládní koalice nezamítne projednání takových návrhů, doufám, že tuto podmínku splní, protože to je pro nás velmi zásadní," podotkl Filip.