Okamura předvedl ve sněmovně nevídaný výkon. Vypočítali jsme, co všechno mohl zažít

Možná se chtěl Tomio Okamura přiblížit lídrovi afrického kmene Zulu. Mangosuthu Buthelezi vydržel řečnit před zákonodárci 11 dní a vysloužil si za to zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Ani náčelník afrického kmene Zulu nevydržel to co Okamura. | Video: Blahoslav Baťa

Nutno přiznat, že náčelník svůj projev přerušoval. To šéf opoziční SPD při čtvrtečním obstrukčním vystoupení mluvil na jeden zátah deset hodin a 44 minut, "Ani na WC se mi nechce, jsem se nějak naprogramoval," komentoval svůj výkon, kterým oddaloval projednávání koaličního návrhu na umožnění korespondenční volby pro Čechy v zahraničí.

Šéf SPD například četl z diplomové práce, vykládal o svých zvycích ohledně požívání alkoholu nebo vzpomínal na léta strávená v první třídě základní školy. Odbíhal ale také k opakovaným útokům na politické oponenty a veřejnoprávní média. Za totalitní manýry a fašismus znovu například označoval to, že se někteří členové TOP 09 vyfotografovali před jeho bydlištěm.

Připomněl poslance Ondřeje Koláře, který v předvolební kampani připevnil na Okamurův plot pozvání na setkání s politiky SPOLU a vyfotil se s ním. Snímek poté umístil na svoje sociální sítě. "Já nechci, aby mi sahal na můj soukromý plot. Ať mi tam sahají slušní normální lidi," rozčiloval se před poslanci Okamura, když využíval k obstrukci rok a půl starou událost.

Okamura délkou projevu překonal někdejšího kubánského vůdce Fidela Castra, který při svém znovuzvolení do čela komunistického ostrovního státu v únoru 1998 hovořil před poslanci bez přerušení sedm hodin a 15 minut. Šéf SPD využil přednostního řečnického práva a ovládl řečniště na celý obvyklý jednací den. Podle informací aparátu předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) stál loni jeden jednací den sněmovny okolo čtyř milionů korun.

A co lze stihnout jiného za téměř jedenáct hodin, které vyplnil Okamura řečněním? Třeba téměř dosledovat na norské slow TV maraton v pletení (12 hodin), pohodlně dojet do Chorvatska k moři, pořádně se jednou konečně dospat nebo přeletět napříč Ruskem. Pro dosažení času pro jednosměrný let Praha-Tokio by ale musel šéf SPD svůj současný rekord překonat.

