Andrej Babiš není statečný a podlehne. Zase tu budou tanky, varuje Fiala

Opakujete, že teď jde o všechno. O co všechno?
Jde o to, jakým směrem se bude po volbách vyvíjet a kterým směrem půjde Česká republika. Jestli budeme pevnou součástí Západu, budeme se starat o bezpečnost, budeme prosperovat, anebo se posuneme někam na Východ. A to znamená snížení bezpečnosti, ale i snížení prosperity. Takže to není žádné přehnané tvrzení. Teď skutečně jde o všechno, jde o Česko.
Andrej Babiš tu už vládl čtyři roky, ale ruskou gubernií jsme se nestali…
Setkávám se se spoustou lidí každý den. A mnoho z nich vyjadřuje obavy a má obavy z toho, abychom se neposunuli někam na Východ. A bojí se toho, co bude, když by tady vládl Andrej Babiš s Tomiem Okamurou (SPD) a Kateřinou Konečnou (KSČM, Stačilo!). To Babiš nijak neskrývá, že touto cestou chce jít. Nestali jsme se ruskou gubernií, ale nedělali jsme dost, abychom se chránili před Ruskem.
Vzpomeňme si jenom na to, jak chtěli kupovat z Moskvy vakcíny poté, co jsme viděli akt státního terorismu ze strany Ruska ve Vrběticích. Jak Karel Havlíček (ANO) pořád zdržoval tendr na Dukovany, aby tam udržel Rosatom. Jak Andrej Babiš nebyl schopen říct, že by pomohl sousednímu Polsku, kdyby bylo napadeno. Zatímco my, když tam přistáli ruské drony, tak jsme hned poslali tři vrtulníky na pomoc Polsku.
To jsou věci, které je potřeba si připomínat, ale současně je potřeba se taky dívat, kdo jsou politické vzory a největší přátelé Andreje Babiše. To je Viktor Orbán, to jsou Patrioti pro Evropu - a to nejsou politické síly, které by chránily Evropu před Ruskem a jeho vlivem.
Když tedy jde o všechno, neměli byste se po volbách obětovat a vstoupit do koalice s Andrejem Babišem? Mohli byste si říct o ministerstvo zahraničí a obrany a pojistit si tudíž zahraničně politickou orientaci České republiky…
Ale tak to přece nefunguje. To přece víme. A vědí to i lidé, se kterými se potkávám. Já vím, že někteří komentátoři říkají, že by se to tak mohlo stát. Ale ti komentátoři zapomněli na to, co se tu dělo předtím.
Lidé na ulicích mi neříkají: "Běžte s Babišem a zachraňte nás." Oni se bojí Andreje Babiše. Chtějí, abychom vyhráli. Chtějí, aby tu byla demokratická vláda, která je postavena na tom půdorysu, na kterém naše vláda vznikla, respektive teď pokračuje.
Ale vrátím se k té myšlence. No a neposlouchali jsme to už? "Sociální demokraté, to je výborné, to je ta demokratická strana, která bude hlídat toho Babiše, toho oligarchu." To jsme slyšeli ve chvíli, kdy vládl Sobotka. Ale Babiše neuhlídali. Změnili lustrační zákon, Babiš se stal ministrem financí a pak je úplně porazil.
Pak jsme zase poslouchali, že alespoň ta oslabená sociální demokracie tam bude, že zajistí demokratickou politiku. No jak to dopadlo? Sociální demokracie neexistuje…
Proto také říkám, že byste se obětovali…
To by ale byla oběť, která by toho moc nepřinesla. Nedá se vládnout s někým, kdo nedodržuje slovo, ráno říká něco jiného než večer. Ale hlavně komu vůbec nezáleží na lidech a na České republice, komu záleží jenom na Andreji Babišovi. Ne, pomůže jenom, když ho porazíme ve volbách.
Vy si myslíte, že ho porazíte ve volbách? Podle průzkumů to zatím tak nevypadá.
Máme průzkumy, máme komentáře, ale to stejné jsem zažíval v roce 2021. Já vidím tu náladu, vidím ty lidi. A říkám jim: "Nenechte se otrávit těmi průzkumy. Nenechte si namluvit, že už je to rozhodnuto a že ty demokratické strany nemají šanci a že to tady bude Babiš s Okamurou a Konečnou a že my už jsme vyčerpaní a slušnost nemá šanci."
Komu to vyhovuje? Vyhovuje to současným opozičním stranám, ale taky to vyhovuje Rusku. Když lidé ztratí víru v demokratický vývoj a ztratí víru ve strany, které ho reprezentují, a začnou věřit, že už je to vlastně rozhodnuté, tak to prostě špatně dopadne.
Jak konkrétně si představujete, když zvítězí Andrej Babiš a bude vládnout s Kateřinou Konečnou a Tomiem Okamurou, co konkrétně udělají, z čeho bude mít Rusko nějaký užitek, nějaký zisk?
Referendum o vystoupení ze Severoatlantické aliance a z Evropské unie.
Ale máme tu Senát a prezidenta…
Na to nespoléhejme, to je velká iluze. Žádná instituce neochrání kvalitu demokracie sama o sobě. Jenom lidé, kteří jsou přesvědčenými demokraty, a lidé, kteří volí.
Měli jsme lustrační zákon, který bránil Andreji Babišovi vstoupit do vlády. Co se stalo? Tak ho změnili! Takhle se dá postupovat ve spoustě dalších věcí. Čemu zabrání prezident a čemu zabrání Senát? Ničemu. Rozhodující je Poslanecká sněmovna, a když tam budou mít většinu, tak fakt nespoléhejme na nic. Podívejte se na politiku Slovenska a Maďarska…
Takže vy si myslíte, že by Andrej Babiš souhlasil s referendem o vystoupení z Evropské unie? I přesto, že jeho byznys je na Západě, přesto, že je závislý na dotacích z Evropské unie? To by si podřezal větev sám pod sebou.
To je taky takové uklidňování. On je závislý na dotacích, tak udělá jiný byznys. Zavolá mu Vladimír Putin a něco mu nabídne. Andrej Babiš vůbec není pevný, ani není statečný. Podlehne. To není politik, který nás může chránit v těžkých časech. Vždyť jak váhal se vším, když byl ve vládě, neodvážil se jediného odvážného rozhodnutí.
Proč jsme neměli důchodovou reformu, kterou sliboval? No, protože je to náročné, těžké, musíte projevit určitou politickou odvahu. Proč nerozhodl o Dukovanech a naopak zastavil Temelín? Náročné, těžké, vyžaduje to politickou odvahu. Proč neudělal něco s armádou, s energiemi?
Andreji Babišovi nezáleží na lidech. Když to tady špatně dopadne, tak my dva tady budeme žít. Já tu budu žít. Kam bych šel? Ale on pojede na svoje zámky ve Francii a vykašle se na nás. Tak to je. To je potřeba, aby lidé věděli. On umí dobře předstírat, ale na lidech mu vůbec nezáleží.
Řekněme tedy, že volby dopadnou pro vás lépe a budete opět sestavovat vládu. S kým ji sestavíte? Opět na půdorysu někdejší pětikoalice?
Když ty volby takto dopadnou, tak nedopadnou lépe pro mě, ale dopadnou lépe pro Českou republiku. Ale rozumím otázce. Nejraději bych sestavoval vládu na půdorysu současné koalice. Tak abych byl úplně upřímný, nejraději bych, aby Spolu mělo 50 procent a sestavoval bych vládu sám.
Pak druhá optimální varianta je Spolu a Starostové, tak jak teď vládneme, by měli většinu na sestavení vlády. A pak je tu třetí varianta, že to bude ještě s Piráty. Ke všem těm variantám jsem otevřený a pořád si myslím, že přes všechny rozdíly těmto třem stranám jde v těch klíčových věcech o podobné hodnoty.
Lze ještě něco dělat s emisními povolenkami? Proč vláda navzdory slibům zvýšila daně? Stojí si za windfall tax na energetické firmy, když jiné "válečně" profitující sektory zůstaly ušetřeny? Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.