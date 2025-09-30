Proč jsem neoblíbený? divil se Babiš v Praze. Vedle podpory opět slyšel i nadávky

"Prosím vás, Babiše v žádném případě ne, opravdu ne," opakuje předseda hnutí ANO, když mu mladý sprejer, který maluje na zeď graffiti, v dobrém nabízí, že by na zeď nastříkal jeho jméno. "Mohlo by se stát, že by tu zeď někdo zbořil. Babiš není v Praze oblíbený," upozorňuje Andrej Babiš. A nakonec si povzdechne: "I když nevím, proč jsem neoblíbený…"
Je úterní poledne, do voleb zbývají čtyři dny a Babiš má před sebou poslední hodiny kontaktní kampaně. Po několikaměsíčním objíždění republiky se rozhodl udělat tečku za kampaní v Praze, přestože si je vědom toho, že to rozhodně není volební bašta jeho samotného ani hnutí ANO. Když se Babiš v úterý pohyboval po Praze, hned několikrát na něj někdo z dálky zakřičel: Estébáku!
Shodou okolností to bylo i v okamžiku, kdy stál mezi svými voliči a voličkami, z nichž jedna si stěžovala na společenskou atmosféru v Česku. "Neunavuje vás ta politická situace, co se u nás děje? Že vás furt napadají? Kdykoliv jsou nějaké volby, tak vždycky: Babiš, Babiš, Babiš. Mě to teda hrozně unavuje. Společnost je úplně rozdělená, lidé jsou na sebe navzájem hnusní. Místo, abychom se spojili, tak se napadáme. Je to strašné," tvrdila žena. S tím, že nyní není ráda za to, že je Češka.
"Já s vámi souhlasím, my ale neděláme nenávistnou kampaň," začal s odpovědí Babiš a obvinil z této atmosféry politické oponenty. Přitom zopakoval svá dřívější tvrzení, že soud ohledně spolupráce se Státní bezpečností třikrát vyhrál.
"Nikdy jsem nespolupracoval, mám na to papír, ale i tak na mě budou stále útočit a říkat nesmysly. Ale co s tím já mohu nadělat?" uzavřel otázkou. Jak už Aktuálně.cz v minulosti psalo, Babiš skutečně soudy vyhrál, ale zároveň slovenský Ústav paměti národa trvá na tom, že dokumenty jeho spolupráci potvrzují.
Babiše nepotěšily ani některé další otázky Pražanů. Jedna věřící žena mu vytýkala, že před prezidentskými volbami jako kandidát šel do kostela a na kameru mluvil o své víře - což dělal pro své sociální sítě. "Proč jste nerespektoval přání kněze a šel jste do kostela? Jako pravý křesťan byste toto neměl dělat, můžete mi to vysvětlit?" chtěla vědět. Babiš jí odpověděl, že nic špatného neudělal.
"Chodil jsem do kostela Panny Marie Vítězné opakovaně a potom jsem udělal chybu, že jsem to řekl novinářům. A na to konto vznikla hysterie, že já nemám právo do toho kostela chodit, a kostel zavřeli. Samozřejmě, ta 13 let budovaná nenávist vůči mé osobě je vidět i na projevech některých lidí," postěžoval si opět šéf ANO.
A shodou náhod, zrovna v té chvíli na něj zakřičel vulgárně z auta projíždějící řidič.
"Já nejsem ten, který tady rozděluje společnost, já nešířím nenávist - na rozdíl od jiných. Takže máte špatné informace. Proč bych já nemohl chodit do kostela?" divil se Babiš. Tazatelka ale trvala na tom, že to prý podle ní bylo zneužití víry. Patrně narážela i na to, že někteří komentátoři Babišovi před prezidentskými volbami vyčítali, zda svou víru jen nepředstírá, aby získal voliče, což on odmítal.
"Program pro Ukrajinu má EU, ne my"
Kromě projevů nesouhlasu a odporu se ovšem Babiš v hlavním setkával i s celou řadou vstřícných vět i gest. Jak ukazují i průzkumy, Praha je sice stále místem, kde ANO nemá na rozdíl od jiných míst v Česku nejvyšší podporu, ale výrazně se přibližuje vedoucí koalici Spolu. Lídr pražské kandidátky ANO Karel Havlíček společně s dvojkou Patrikem Nacherem oslovují potencionální voliče už několik měsíců a ANO tedy získává nové příznivce.
"Mám už přes 400 veřejných setkání," řekl Aktuálně.cz Havlíček, který chodí s dalšími kandidáty každodenně brzy ráno k metru. V úterý měl první mítink už před devátou ráno v Uhříněvsi. "Hrozně si vážím toho, že jste přišli takto brzy ráno a ještě za takového počasí. Je docela zima, já jsem si vzal bundu," vítal zhruba 20 příznivců, převážně seniorů.
"Já s touto vládou nesouhlasím prakticky s ničím. Ale musím souhlasit s jednou věcí: že jde v těchto volbách o hodně. S vaší pomocí potřebujeme situaci v Česku změnit," naléhal Havlíček na přítomné, které následně zajímalo to, na co se často voliči ANO ptají i jinde. Jestli ANO bude dál podporovat Ukrajinu - přičemž je z tónu dotazů je cítit, že těmto voličům se vůbec nelíbí současná podpora Ukrajiny a ukrajinských uprchlíků od kabinetu Petra Fialy.
"Víte, že jsme Ukrajinu podpořili v době, kdy jí bylo nejhůře, kdy sem šly skutečně statisíce uprchlíků. Stejně jako jsme podpořili zákony, které k tomu směřovaly," uvedl Havlíček, podle kterého je třeba pomáhat v době nouze zemím, které o to požádají. Zároveň ale mluvil o tom, jak ANO kritizovalo "celou řadu věcí" ohledně Ukrajinců, například zneužívání sociálních dávek.
V Uhříněvsi byl ještě Havlíček bez Babiše, ale na dalších zastávkách už Babiš byl - a opět zněly dotazy na pomoc Ukrajině. Předseda ANO, podobně jako v minulosti, zdůrazňoval, že ANO uprchlíkům pomáhalo, ale v dalších větách nynější situaci kritizoval.
"My podporujeme EU, tam platíme 60 miliard ročně, EU podporuje Ukrajinu, takže my máme program pro Českou republiku, pro občany České republiky. Samozřejmě nemáme program pro Ukrajinu. Řeší to EU, řeší to NATO. Doufám, že válka brzy skončí, a všichni Ukrajinci, kteří tady chtějí zůstat, musí mít stejné povinnosti jako naši. Žádné výjimky, Stanice technické kontroly, výpisy z banky a zdarma, já nevím, byty a všechno, tyhle aktivistické věty vznikly, protože je tam aktivistická vláda," kritizoval Babiš současnou situaci.
Na jeho politiku vůči Ukrajině, pokud by byl premiérem, se Babiše zeptala v úterý odpoledne také japonská veřejnoprávní televize NHK. Babiš sice spěchal a omlouval se svým příznivcům, že nemůže zůstat déle, ale když ho tato televize oslovila, trpělivě odpovídal. Ovšem tak, že politiku k Ukrajině podle něj musí hlavně dělat už zmiňovaná EU a NATO.
"My Ukrajině pomáháme prostřednictvím EU, takže i v novém rozpočtu má velké prostředky pro Ukrajinu. No a jinak čekáme, že pan Trump splní svůj slib, že ukončí válku, je potřeba, aby Evropa a ukrajinský prezident u toho byli. No, škoda, že tam nejsme i my," odpovídal Babiš.
Podle něj by přitom Česko mělo větší diplomatickou sílu, kdyby pokračovalo v projektu spolupráce V4, tedy se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Na doplňující dotaz, zda by řekl ještě nějaký jiný způsob, jak by Česko mohlo pomoci diplomatickému řešení války, Babiš odpověděl: "Nenapadá mě."
Japonce ještě zajímalo, jestli by Babiš něco měnil na dosavadní politice k Ukrajině, nebo zda by třeba zrušil českou muniční iniciativu - o čemž se už v minulosti zmínil. "Byl to dobrý nápad, akorát to dopadlo jak obyčejně, že vlastně je to netransparentní a předražené. Ukrajinci to dostávají za vysokou cenu a my si myslíme, že by v tom mělo pokračovat NATO, to je více důvěryhodné," tvrdil Babiš. Premiér Petr Fiala už iniciativu v minulosti několikrát hájil. Ovšem chválili ji i někteří zahraniční politici, včetně samotných Ukrajinců.
Pokud byl Babiš z některých setkání po Praze zklamaný, navečer působil rozhodně spokojeně. Na poslední velký mítink na pražský Opatov přišla spousta jeho příznivců, kteří stáli na jeho podpis a společnou fotografii velkou frontu. Lidé se sice občas mačkali, do toho byl slyšet dětský plán i stesky starších lidí, ale nakonec se podařilo vše zorganizovat tak, že závěr kampaně ANO proběhl v klidu a pohodě. Kromě šéfa ANO nechyběli ani další čelní politici ANO, například z Brna přijela Alena Schillerová, která se v posledních týdnech intenzivně věnovala kampani na jihu Moravy, kde je jedničkou hnutí.
Babiš působil na tomto mítinku podstatně více "bojovněji" než během dne. Bylo na něm patrné, že větší množství lidí, silnější kulisa a také kolegové po jeho boku mu dodali více energie, razantnosti a útočnosti. "Kdo vyhnal komunisty ze sněmovny, kdo jim vzal voliče? My! A my nikdy s komunisty do vlády nepůjdeme, aby bylo jasno! A nikdy nezatáhneme Českou republiku na Východ. Nevěřte jim!" kritizoval vládní strany, které tvrdí, že s ANO toto riziko hrozí.