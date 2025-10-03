Domácí

"Pane Babiši, jste v pořádku?" Volební lídři sbírali po debatě "lajky" na sítích

Fabian Blažek
před 45 minutami
Andrej Babiš (ANO) po závěrečném čtvrtečním duelu lídrů na TV Nova nenechal nikoho na pochybách o své náladě. V autě divoce gestikuloval a zpíval italský hit. Na jeho video vzápětí reagoval premiér Petr Fiala (ODS) příspěvkem v opačném duchu – vyjádřil obavy o Babišovo zdraví. Oba příspěvky se velmi rychle šíří na sociálních sítích.
Premiér Petr Fiala a lídr hnutí ANO Andrej Babiš.
Premiér Petr Fiala a lídr hnutí ANO Andrej Babiš. | Foto: repro

Ve čtvrtek se na TV Nova utkali v posledním duelu před volbami do sněmovny stávající premiér Petr Fiala a lídr hnutí ANO Andrej Babiš. Debata byla tentokrát bez diváků, a nesla se tak o poznání v klidnějším duchu než ta středeční na CNN Prima News. Nicméně témata, jako jsou česká ekonomika, emisní povolenky a ruská hrozba, se probírala znovu. 

Související

Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel

Andrej Babiš, Petr Fiala

Duel obou kandidátů na premiéra pokračoval i po skončení debaty, a to na sociálních sítích. Andrej Babiš sdílel video, na kterém v rozjařené náladě bouřlivě gestikuluje na italský hit Sarà perché ti amo.

"Pane Babiši, také jedu z debaty a zrovna jsem viděl vaše video," reagoval zanedlouho Fiala: "Nestalo se vám něco, jste v pořádku?"

Babiš reagoval na Instagramu až v pátek ráno, kde se ukázal v mikině s nápisem "Dokud se zpívá, ještě se neumřelo".

Na Instagramu má Fialovo video 279 tisíc zobrazení a dál roste, což je na jeho sítě výrazný úspěch. Na platformě X zanedlouho překročí sto tisíc zobrazení.

V počtu shlédnutí ovšem současný premiér nemůže Babišovi konkurovat. Jeho příspěvek má instagramovém profilu k pátečnímu ránu rekordních 1,7 milionu shlédnutí. 

 
Mohlo by vás zajímat

Začaly volby do sněmovny, Češi rozhodují o dalším směřování země

Začaly volby do sněmovny, Češi rozhodují o dalším směřování země

Bookmakeři mají o výsledku voleb jasno, jedna strana bude bita. Češi vsadili miliony

Bookmakeři mají o výsledku voleb jasno, jedna strana bude bita. Češi vsadili miliony

Čeští vědci zkoumají bílkovinu zodpovědnou za nežádoucí účinky některých léků

Čeští vědci zkoumají bílkovinu zodpovědnou za nežádoucí účinky některých léků

Fialovo finále doma, zkusí napodobit Klause. Kocáb hřímal o "dějinném rozcestí"

Fialovo finále doma, zkusí napodobit Klause. Kocáb hřímal o "dějinném rozcestí"
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Fiala Andrej Babiš volby volební debata Volby do sněmovny 2025 ANO 2011 ODS

Právě se děje

Aktualizováno před 45 minutami
Začaly volby do sněmovny, Češi rozhodují o dalším směřování země

ŽIVĚ
Začaly volby do sněmovny, Češi rozhodují o dalším směřování země

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 45 minutami
"Pane Babiši, jste v pořádku?" Volební lídři sbírali po debatě "lajky" na sítích

"Pane Babiši, jste v pořádku?" Volební lídři sbírali po debatě "lajky" na sítích

Premiér Petr Fiala a lídr hnutí ANO Andrej Babiš se střetli na sociálních sítích.
před 55 minutami
Bookmakeři mají o výsledku voleb jasno, jedna strana bude bita. Češi vsadili miliony

Bookmakeři mají o výsledku voleb jasno, jedna strana bude bita. Češi vsadili miliony

Nejvyšší sázka u sázkové kanceláře Chance se týká Motoristů.
před 1 hodinou
Čeští vědci zkoumají bílkovinu zodpovědnou za nežádoucí účinky některých léků

Čeští vědci zkoumají bílkovinu zodpovědnou za nežádoucí účinky některých léků

Čeští vědci zkoumají bílkovinu zodpovědnou za nežádoucí účinky některých léčiv. Poznatky mohou přispět k výrobě bezpečnějších a účinnějších léků.
před 1 hodinou
Krejčí je mezi Vlky měsíc a už je v klubu za hvězdu. Cenu dostal v posilovně

Krejčí je mezi Vlky měsíc a už je v klubu za hvězdu. Cenu dostal v posilovně

Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí byl pouhých pět týdnů po příchodu do Wolverhamptonu zvolen klubovým hráčem měsíce.
před 1 hodinou
Žádám omluvu! Kamera vklouzla k Macronovi a zachytila, jak si lídři utahují z Trumpa
0:18

Žádám omluvu! Kamera vklouzla k Macronovi a zachytila, jak si lídři utahují z Trumpa

Hitem sociálních sítí se stala konverzace mezi albánským premiérem a francouzským a ázerbájdžánským prezidentem. Politici si utahovali z Trumpa.
před 1 hodinou
Fialovo finále doma, zkusí napodobit Klause. Kocáb hřímal o "dějinném rozcestí"

Fialovo finále doma, zkusí napodobit Klause. Kocáb hřímal o "dějinném rozcestí"

Petr Fiala ví, že musí mocně finišovat, zrovna tak je mu jasné, že se kromě Václava Klause žádnému premiérovi nepodařilo svůj mandát obhájit.
Další zprávy