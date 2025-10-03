"Pane Babiši, jste v pořádku?" Volební lídři sbírali po debatě "lajky" na sítích

Ve čtvrtek se na TV Nova utkali v posledním duelu před volbami do sněmovny stávající premiér Petr Fiala a lídr hnutí ANO Andrej Babiš. Debata byla tentokrát bez diváků, a nesla se tak o poznání v klidnějším duchu než ta středeční na CNN Prima News. Nicméně témata, jako jsou česká ekonomika, emisní povolenky a ruská hrozba, se probírala znovu.
Duel obou kandidátů na premiéra pokračoval i po skončení debaty, a to na sociálních sítích. Andrej Babiš sdílel video, na kterém v rozjařené náladě bouřlivě gestikuluje na italský hit Sarà perché ti amo.
"Pane Babiši, také jedu z debaty a zrovna jsem viděl vaše video," reagoval zanedlouho Fiala: "Nestalo se vám něco, jste v pořádku?"
Babiš reagoval na Instagramu až v pátek ráno, kde se ukázal v mikině s nápisem "Dokud se zpívá, ještě se neumřelo".
Na Instagramu má Fialovo video 279 tisíc zobrazení a dál roste, což je na jeho sítě výrazný úspěch. Na platformě X zanedlouho překročí sto tisíc zobrazení.
V počtu shlédnutí ovšem současný premiér nemůže Babišovi konkurovat. Jeho příspěvek má instagramovém profilu k pátečnímu ránu rekordních 1,7 milionu shlédnutí.