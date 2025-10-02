"Porazte svinské komouše." "Zradil jste pravici." Co a jak slyšel Fiala od voličů

Začátek je klasický. Petr Fiala vejde na malé pódium, pronese krátkou řeč, ve které lidi burcuje, aby šli každopádně volit jeho koalici, a varuje před politickými oponenty. Potom sestupuje k malému stolku hned pod pódiem. Tentokrát je s ním ještě volební jednička Spolu v Praze Jana Černochová, která přispívá k dobré náladě v následujících desítkách minut.
Fialu zezadu a z boku obestoupí ochranka tak, aby byl v davu lidí chráněný proti možnému útoku, přičemž vznikne ze dvou směrů prostor, kudy mohou zájemci k premiérovi přicházet. Člověka by občas ani nenapadlo, co všechno budou mít na srdci.
Začněme třeba mladíkem ve věku sotva 15 let, který působí jako jasný volič Spolu: má tričko, klobouk i brýle v barvách této koalice, navíc zaujme i odznaky EU, NATO a vlaječkou Ukrajiny. Má ovšem také odznak s nápisem 101 demokratů, který rozdává předseda STAN Vít Rakušan.
"Neplánujete něco takového také?" ptá se klučina s tím, že se mu líbí, jak Rakušan prosazuje, aby se do parlamentu hlavně dostaly nynější vládní strany a Piráti bez ohledu na to, koho z nich budou lidé konkrétně volit. Fiala zkouší částečně oponovat.
"Já neříkám, ať lidi nevolí demokratické strany, já jenom říkám, že někdo musí porazit Babiše a sestavit vládu. A když se na to podíváte realisticky, tak je to jenom koalice Spolu, nikdo jiný tu šanci nemá," odpovídá premiér, kterého ještě podpoří Jana Černochová. Mladý muž přikyvuje a loučí se. Není přitom jediný, kdo takto za Fialou přichází a slyší obdobnou odpověď.
Přichází další a další lidé, často skutečně mladí, buď prvovoliči nebo takoví, kterým ještě není 18 let. "Jsem rád za výsledek studentských voleb, doufám, že to tak bude i v těch skutečných," vyslovuje přání další mladík. "Musíme se všichni snažit," slyší od premiéra. "Děkuji vám, pane Fialo, z celého srdce za to, co jste pro nás mladý udělal a co ještě děláte. Že bojujete proti extremistům, proti lidem, kteří chtějí zase na Východ a ne na Západ. Takže doufám, že spolu porazíme extremisty," říká další mladík s tričkem Spolu.
Muž ve středním věku mluví obdobně, jen jeho slovník je ostřejší. "Doufám, že ještě vydržíte a porazíte ty svinské komouše, které já nenávidím. A hlavně, že máte ocelový nervy, já bych to na vašem místě nedokázal," říká muž. S tím, že jeho otec, který loni zemřel, by volil ODS a tedy Spolu.
"Musíme je porazit, nemůžeme je tam pustit!" odpovídá Fiala a dodává: "Musíme vést dialog, mluvit s lidma, to je jediná cesta pro Českou republiku."
Přichází dívka s tématem, které určitě premiér nečekal a působí trochu zaskočeně. "Já jsem z organizace, která sbírá závazky, jestli jste pro, aby příští rok skončilo norování. Zbývá už jen SPD, Motoristé, Stačilo! a ODS," vysvětluje. Místo premiéra reaguje Černochová, která si s dívkou upřesňuje, že jde o přílepek v mysliveckém zákoně. Dívka ovšem čeká na reakci Fialy, který se mezitím věnuje dalším lidem, kteří ho oslovují.
"Ne, já se teď za nic nebudu podepisovat. My jsme se ale snažili myslivecký zákon hodně pečlivě připravit, prosadit," odpovídá Fiala s tím, že se tam mohlo dostat i něco, co ne každý chtěl. Nálada trochu klesá, Černochová se snaží ještě dívce dovysvětlit, že nejsou pro norování, ale ohledně zákona měli poslanci ODS volné hlasování. Je jasné, že odpůrkyně norování si podpis neodnese.
Po hranolkách a podpisu na sešit ostrý kritik
Veselá nálada se ale vzápětí vrací, přichází dva školáci. Jeden je evidentně společenský typ, premiéra s velkým úsměvem a ve výborné náladě zdraví a poprosí o podpis na svůj školní sešit.
"Nebude se paní učitelka zlobit?" ptá se Fiala, ale slyší ujištění, že paní učitelka to ví. "Není to první sešit, co podepisuju, takže už vím, že to celkem ve školách funguje. Omluvenku ale nedávám," vtipkuje Fiala, který však přejde do vážného tónu, když uslyší od mladíka otázku.
"Co jako mladý člověk můžu udělat pro to, abych motivoval lidi, aby volili Spolu?" ptá se. A premiér začal tím, že je třeba, aby přemýšleli, jaká politika je dobrá pro ně, pro mladou generaci za několik let.
"Není to politika, která v každé chvíli vyvolává potlesk. Občas je třeba, aby to bylo něco, co trochu bolí, ale přinese vám to společnost, ve které se vám bude lépe žít. Je potřeba jim říct: Prosím vás, přemýšlejte, nevolte jenom ty, co se vám teď líbí, ale abych se i já měl dobře," vysvětloval Fiala.
"Děláme reformu vzdělávání, kterou nikdo nepocítí za rok ani za dva… Když děláme důchodovou reformu, tak to je pro vás, aby bylo na důchody. A když postavíme Dukovany, tak z toho v příštích deseti letech nic nebudeme mít, ale od roku 2036 a 2038 bude levnější energie, až vy budete dospělí. Tak nějak. Lepší radu nemám," zakončil proslov.
Ne každé setkání ale mělo vážnější tón. Jiní kluci přišli například s tím, jestli by si s nimi Fiala střihl kámen-nůžky-papír, další se s ním chtěl pozdravit lehkým dotykem zaťatých pěstí. Další se ho zeptal, jestli má raději hranolky z KFC, nebo McDonaldu. Ani takový dotaz premiér neodbyl jednou větou či jen úsměvem, ale pustil se do vysvětlování, co a proč mu je bližší, proč hranolky zrovna nemusí, aby přece jen nakonec prozradil svou preferenci - McDonald's.
Ještě více se věnoval mladému kritikovi EU, který na něj hned po příchodu uhodil ostrou otázkou: "Já jsem se chtěl zeptat, proč jste zradil pravicové ideály?" "Které?" odvětil nejdříve předseda vlády. "No: nízké daně, minimální stát, euroskepticismus nebo alespoň nějaká reforma EU," upřesnil "protivník". Na to mu začal Fiala odpovídat, že prý reformu EU jeho vláda dělá. Argumentoval například tím, jak se Česko podílelo na úlevách pro evropské automobilky.
"Euroskepticismus ale určitě není pravicová hodnota. To v žádném případě," ukončil Fiala odpověď, která však rozhodně nebyla koncem rozhovoru. Ten ještě pokračoval, přičemž rozchod obou mužů nebyl idylický. Když premiér mladíkovi nabídl předvolební materiály, ten si je sice vzal, ale s hořkou poznámkou. "Na zatopení dobré. Na shledanou," pronesl a odešel.
"Na shledanou. Co s tím uděláte, vaše věc," zavolal na něj ještě Petr Fiala. A věnoval se desítkám dalších lidí.
VIDEO: "Proč jste zradil pravicové ideály?" ptal se mladík premiéra Fialy, který to rázně odmítl. Dočkal se ale ostré reakce (29. září 2025)