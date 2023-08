Agresor s mačetou na Frýdecku ztratil vědomí během zásahu policie, později zemřel

Proti agresivnímu šestačtyřicetiletému muži s mačetou zasahovali ve středu policisté na Frýdecko-Místecku. Během zákroku nastaly u muže, který mačetou zaútočil na policistu, zdravotní problémy a upadl do bezvědomí. Při převozu do nemocnice zemřel. Ve čtvrtek to sdělili mluvčí moravskoslezských záchranářů a policistů Lukáš Humpl a Pavla Jiroušková.

Incident se odehrál ve Frýdlantu nad Ostravicí po čtvrté hodině odpoledne. "Zasahovali jsme proti agresivnímu nebezpečnému pachateli ozbrojenému mačetou a došlo k útoku mačetou na policistu. Na místě byly hlídky obvodního oddělení Frýdlant nad Ostravicí a oddělení hlídkové služby Frýdek-Místek. Celkem to byli čtyři policisté," řekla Jiroušková. Související Šest dnů strávili jako rukojmí, pak se báli policie. Jak vznikl stockholmský syndrom Dodala, že policisté použili opakované výzvy, slzný plyn, hmaty, chvaty, hrozbu namířenou střelnou zbraní, a jednou také elektrický paralyzér. "Střelnou zbraň policisté nepoužili," doplnila Jiroušková. Během zákroku se ale u muže objevily zdravotní problémy a upadl do bezvědomí. "V době našeho příjezdu pacientovi poskytovali první pomoc policisté. Podle našich informaci zástava srdce nastala během policejního zákroku. Během transportu muže do nemocnice lékař konstatoval smrt," řekl Humpl. Příčinu úmrtí objasní soudní pitva. Podle Jirouškové více informací policie v tuto chvíli poskytovat nemůže. "Případ si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů," uvedla.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!