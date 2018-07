Dělník války u britského letectva. Zmapovali jsme dosud neznámý příběh letce RAF Rudolfa Poledníka

Fixem po mapě Evropy

Trasu svých životních poutí si zakreslil do mapy, kterou si pořídil ve Francii. Pečlivě vedená čára začíná v Třinci a vede do Polska, kde se ještě před začátkem druhé světové války dostal na loď do Francie. Pokračoval do Afriky, kde bylo velitelské středisko cizinecké legie – pro Čechy možnost, jak se dostat do boje proti okupantům vlasti. „Z mapy se zdá, že se účastnil bojů na Marně a Loiře,“ přibližuje historik Rajlich místa, kde se Francouzi v pozdním jaru 1940 snažili zastavit wehrmacht. číst dále