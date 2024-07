FBI odhalila totožnost atentátníka. Na Trumpa střílel dvacetiletý republikán

08:49

"Násilí vůči komukoliv, bez ohledu na to, zda s jeho názory souhlasím nebo ne, je neakceptovatelné a odsouzeníhodné. Je dobře, že pan Trump bude v pořádku. Zda toto násilí vyhrálo americké volby, jak od rána čtu, nevím," napsala na Twitter někdejší česká prezidentská kandidátka a nyní europoslankyně Danuše Nerudová.



Evropa podle ní nicméně dostala další připomenutí, že se o svoji bezpečnost musí postarat více sama. A platí podle Nerudové také víc než kdy jindy: Divided we fall, united we stand.