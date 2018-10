ANO opět vítězem boje o brněnský magistrát. Žít Brno nepřekročilo pět procent

Předpovídané zemětřesení v podobě vítězství ODS se v Brně nekonalo. Hnutí ANO obhájilo vítězství v minulých volbách. Před čtyřmi lety mu na první místo stačilo 19,93 %, letos má těsně před sečtením všech hlasů 23,09 %. Druhá skončila ODS, třetí místo připadlo lidovcům. Další strany, které usednou v brněnském zastupitelstvu jsou Piráti, ČSSD a SPD.

Ačkoliv hnutí ANO nezvítězilo v hlavním městě republiky, v Brně dokázalo obhájit první místo. S výsledkem přesahujícím 23 procent hlasů porazilo druhou ODS s podporou Svobodných i třetí KDU-ČSL, Průzkumy při odchodu voličů z místností mu přitom ještě včera přisuzovaly druhou příčku. Zklamání volby znamenaly hlavně pro hnutí Žít Brno, zatímco v roce 2014 získali 11,89 procent hlasů, letos se do zastupitelstva vůbec nedostali. K překročení pětiprocentní hranice jim chybělo necelé jedno procento.

Ve složení brněnského magistrátu bude ale oproti minulému volebnímu období chybět více stran. Za uzavírací klauzuli nedosáhla kromě Žít Brno ani strana Zelených, TOP09 a komunisté. Do zastupitelstva moravské metropole naopak přibydou nové strany. Pirátská premiéra skončila čtvrtým místem, těsně se na magistrát probojovalo i SPD.

Současný primátor a lídr ANO Petr Vokřál už před konečným sečtením voleb začal jednat s ODS, která je pro něj prioritou. Podle výsledku by se pak setkal s KDU-ČSL nebo Piráty, se kterými bylo ANO až dosud v koalici. Vokřál nevyloučil k jednání ani ČSSD, odmítl však stavět koalici se SPD.

Vítěz letošního souboje o brněnský magistrát, hnutí ANO, kandidovalo v roce 2014 v komunálních volbách poprvé. V Brně mu tehdy voliči přidělili 19,93% svých hlasů, což znamenalo třináct zastupitelských křesel a po povolebních vyjednáváních také funkci primátora. Druzí před čtyřmi lety skončili sociální demokraté se ziskem 17,67% hlasů. Třetí místo bylo velkým překvapením, na radnici se probojovalo satirické hnutí Žít Brno, v jehož čele stál aktivista Matěj Hollan. Další v pořadí skončila KDU-ČSL (11,83%), ODS (7,62%), Zelení (7,38%), KSČM (6,73%) a TOP09 (6,57%).

Těsný boj o senátorské křeslo

Zatímco v případě komunálních voleb už bylo od pozdního odpoledne jasné, že občanští demokraté již hnutí ANO nepředstihnou, situace v senátních volbách byla o poznání dramatičtější. První místo sice s odstupem držel rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, který získal necelých 38 procent hlasů, souboj se ale sváděl o to, kdo kromě Beka postoupí do druhého kola volby. V průběhu sčítání se na druhé a třetí příčce střídali ředitel brněnského a zlínského Českého rozhlasu Jaromír Ostrý (ANO) a kadeřník a podnikatel Jan Špilar (KDU-ČSL). Po 95 procentech sečtených okrsků zatím do druhého kola postoupí Bek a Ostrý.