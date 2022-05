Běžný účet platební bilance eurozóny skončil v březnu deficitem zhruba dvě miliardy eur (téměř 50 miliard Kč), zatímco v únoru byl v přebytku, který činil asi 16 miliard eur. Ve své zprávě to dnes uvedla Evropská centrální banka (ECB). Ač je to nízký schodek, znamená to první deficit zhruba za deset let, uvedla agentura Reuters.

Platební bilanci v březnu ovlivnil deficit obchodní bilance a také odliv sekundárních příjmů, což jsou transfery mezi rezidenty a nerezidenty. Běžný účet platební bilance je souhrnem všech ekonomických transakcí eurozóny se zbytkem světa.

Za rok do konce března skončil běžný účet platební bilance v přebytku, který představoval 1,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) eurozóny. Přebytek se tak snížil proti předchozím dvanácti měsícům, kdy představoval 2,6 procenta HDP.