Aktuálně.cz je součástí vydavatelského domu Economia. Ten vlastní podnikatel Zdeněk Bakala. Kdo to je? A ovlivňuje nějak to, o čem novináři píší?

Z Česka do Ameriky a zase zpátky

Opavský rodák Zdeněk Bakala je podnikatel a finanční investor. Studoval na vysoké škole Dartmouth College ve Spojených státech, kterou absolvoval v roce 1989. Pracoval v oblasti bankovnictví, krátce po konci komunistického režimu v listopadu 1989 se vrátil zpět do Československa. Spoluzaložil investiční společnost Patria Finance, působil jako člen dozorčí rady na pražské burze a zapojil se jako investor do řady podnikatelských projektů.

V roce 2010 přispěl k rozvoji pražské čtvrti Karlín revitalizací průmyslových objektů a výstavbou komplexu Forum Karlín, jehož součástí je kromě koncertního sálu i newsroom vydavatelství Economia. V současnosti je Bakala jediným akcionářem Economie, kam patří i Aktuálně.cz.

"Vlastnictví médií chápeme jako veřejnou službu. Vždy jsme chtěli a dělali vše pro to, aby Economia a její tituly byly synonymem profesionální a svobodné žurnalistiky."

Redakční nezávislost hlídá odborná rada

V ředě míst na světě se ukázalo, že vlivní podnikatelé někdy skupují mediální domy, aby získali vliv na veřejné mínění a kontrolu nad mediální scénou. Redaktoři Aktuálně.cz pracují bez jakýchkoliv zásahů ze strany vlastníka. Aby Bakala nemusel vyvracet podezření z případného ovlivňování obsahu deníku, zřídil v Economii Radu pro redakční nezávislost.

"V době, kdy je důvěryhodnost médií v nebývalé míře ohrožována, musí Economia svým čtenářům zaručit, že se mohou s jistotou spoléhat na informace, které dostávají. Je to nezbytné jak z etického, tak z obchodního hlediska."

Rada se skládá z respektovaných novinářských osobností a chrání nezávislost všech titulů Economie. Usiluje o zlepšení mediálního prostředí. Garantuje nezávislost redakcí a prověřuje případná podezření. V rozhodování je zcela nezávislá - její stanoviska neodrážejí oficiální názor Economie ani jejího vlastníka. Podnět k prošetření jí můžete dát i vy, stačí vyplnit krátký formulář. Přečíst si můžete také zprávu o činnosti rady od září 2019 do srpna 2020.

