Aktuálně+ | Tři tipy na letní čtení. Vydat se na moře a zasnít se nad historií

Balíte zavazadlo na dovolenou a přemýšlíte, jakou knihu s sebou vzít? Který podcast, film nebo seriál vybrat k letnímu odpočinku? Tři tipy od Aktuálně+ mohou pomoci nejen s tím, ale také inspirovat, jaká místa v době volna navštívit. Tentokrát přináší knihy, které zaujaly členy redakce.

Vypnout mobilní telefon a odložit notebook doporučují odborníci před každou letní dovolenou. Moderní technologie umožňují být neustále online a pracovat odkudkoliv. Aby si člověk skutečně odpočinul, je lepší vzít si místo nich knihu, třeba takovou, ke které se během roku nemůže dostat. Tři členové redakce Aktuálně.cz radí, po jaké knize sáhnout.

Magdaléna Daňková doporučuje "Co přinesly vlny a odvál vítr"



Redaktorka Magdaléna Daňková z rubriky Magazín a Žena.cz má oblíbených knížek hodně. V poslední době ji ale nadchly zčásti meditativní a zčásti dobrodružné texty českého publicisty a mořeplavce Rudolfa Krautschneidera.

Rudolf Krautschneider: Co přinesly vlny a odvál vítr

Jeho první knížku jsem dostala před lety a po pár stránkách si ji zamilovala, stejně jako kdysi knihy francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho. Krautschneiderův život je spjatý s moři a oceány. Postavil několik lodí a plavil se po všech mořích, dávno před internetovými časy.

Kniha Co přinesly vlny a odvál vítr zachycuje stavbu plachetnice a odvážné plavby do polárních moří, včetně Antarktidy. Doplňují ji autorovy ilustrace a fotografie. Dozvíte se také o řadě zajímavých lidí, se kterými se setkal a kteří se stejně jako on rozhodli spojit život s objevováním oceánského nekonečna.

Jan Hejl doporučuje "Pravomil"



Vedoucí zahraniční rubriky Jan Hejl se při své práci snaží pro čtenáře zachycovat světové dění aktuálně, objektivně a v souvislostech. Se svým týmem získal ocenění za klimatický speciál Planeta v nouzi, udělené za mimořádný počin na poli environmentální publicistiky. Která kniha v poslední době zaujala jeho?

Petr Stančík: Pravomil

Spisovatel Petr Stančík je můj oblíbenec. Po osobité a nekorektně přisprostlé detektivce Mlýn na mumie, pátrání po stopách upálení dvanácti nosorožic v knize Nulorožec a průvodci po hospodách Praha ožralá jsem si pořídil i jeho nejnovější knihu, románové zpracování neuvěřitelného příběhu Pravomila Raichla. Vlastenec, který zažil perzekuce nacistů, bolševiků i pobyt v sibiřském gulagu, se po útěku na Západ na sklonku života rozhodne pomstít jedné komunistické zrůdě. Opět nechybí humor, jedinečně hravý jazyk a výborný zážitek z četby.

Jakub Neumann doporučuje "Tenkrát, když navigovaly hvězdy"



Produktový manažer Jakub Neumann se stará o to, aby Aktuálně fungovalo, jak má, propojuje obsah s byznysem a vývojem. K letnímu čtení doporučuje knihu inspirující k cestování a poznávání nových míst, moří a kultur.

Alessandro Vanoli: Tenkrát, když navigovaly hvězdy

Prostřednictvím čtyř kapitol a čtyř plaveb se italský historik Alessandro Vanoli vydává křížem krážem po Středomoří a propluje mnoha stoletími. Nejprve se plaví z Egejského moře k římským břehům Ostie, dále z Konstantinopole do Andalusie, z Dubrovníku na Kypr a svou cestu zakončí plavbou z Alexandrie do Ravenny. Během zasněných výprav odhalí zajímavé momenty z historie středomořských národů, vypráví příběhy přístavů a lidí spřízněných s mořem. V poslední kapitole nazvané Navigační pomůcky přináší komentovaný přehled literatury k dalšímu poznávání Středomoří.