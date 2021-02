Zsuzsová měla vyšší tep, Kočner pročítal média. Objevily se nové důkazy ke Kuciakovi

Slovenská prokuratura předložila soudu nové důkazy v případu vraždy novináře Jána Kuciaka, při které byla před třemi lety zavražděna i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová. Napsal to v pátek slovenský list Sme. Nejvyšší soud se nyní zabývá odvoláním prokuratury vůči verdiktu soudu první instance, který loni zprostil podnikatele Mariana Kočnera obžaloby z objednání Kuciakovy vraždy.

Zmíněné důkazy se podle Sme týkají kromě jiného komunikace Kočnera a další obžalované Aleny Zsuzsové, dále analýzy jejich pohybu po vraždě, který prý odporuje dřívějším prohlášením obou obžalovaných. Prokuratura také tvrdí, že dvojice den po vraždě častěji než předtím navštěvovala zpravodajské internetové portály.

Díky přístroji, který Zsuzsová měla propojený se svým mobilním telefonem, vyšetřovatel zjistil, že obžalovaná ráno po vraždě a po předchozí komunikaci prostřednictvím mobilu měla tak vysoký tep, jaký jí zmíněný náramek nikdy nezaznamenal.

Zsuzsová podle žalobce od Kočnera převzala objednávku vraždy a oslovila dalšího prostředníka.

Některé ze zmíněných důkazů předložila prokuratura už soudu první instance krátce před vynesením verdiktu v případu loni v září, soudní senát důkazy tehdy neprojednal.

Kuciak a Kušnírová byli podle policie zastřeleni 21. února 2018 ve svém domě. Policejní hlídka těla našla až o čtyři dny později na základě upozornění od příbuzných, kteří se s reportérem a jeho přítelkyní nedokázali zkontaktovat.

Soud první instance při zdůvodnění svého verdiktu uvedl, že nebyl předložen žádný přímý důkaz, který by Kočnera usvědčoval z objednání Kuciakovy vraždy. Prokuratura tvrdila, že Kočner si objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky. Letos v lednu byl Kočner v jiném případu pravomocně odsouzen k vězení v trvání 19 let, a to za padělání směnek.

V kauze vraždy Kuciaka a Kušnírové už byli po svém doznání pravomocně odsouzeni vrah zmíněné dvojice a také prostředník vraždy reportéra. Soud první instance rovněž uznal vinným vrahova příbuzného za to, že střelci při zločinu pomáhal jako řidič.

Video: Nevinný Kočner? Zdůvodnění bylo děravé, říká Kostolný