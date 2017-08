Zohavené tělo nalezené u Kodaně patří švédské novinářce. Podezřelý je majitel amatérské ponorky

před 20 minutami

Zohavené tělo, jež bylo v úterý nalezeno na pobřeží nedaleko Kodaně, patří hledané švédské novinářce Kim Wallové. Oznámila to dánská policie. "DNA odebraná z těla se shoduje s DNA Kim Wallové," sdělila policie na twitteru. Podrobnosti by měla poskytnout na briefingu, který bude ve středu v 09:00 SELČ. V úterý policie uvedla, že od těla byly úmyslně odděleny ruce, nohy a hlava, informoval web The Local. Tělo na pobřeží našel cyklista. Ze smrti novinářky je podezřelý dánský majitel amatérsky postavené ponorky Peter Madsen, který se vyšetřovatelům přiznal, že žena zemřela na palubě jeho stroje. Údajně se tak stalo při nehodě a on ji následně pohřbil v moři.

