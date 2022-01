Známou tureckou novinářku zadržela policie. Erdogana nepřímo přirovnala k volovi

Turecký soud nařídil zatčení známé novinářky Sedef Kabaşové, kterou úřady obvinily z urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Novinářka má zůstat až do verdiktu soudu ve vazbě. V případě, že by byla shledána vinnou, jí podle tureckých zákonů hrozí až čtyři roky za mřížemi.

Policie Kabaşovou zadržela u ní doma v noci z pátku na sobotu. Stalo se tak několik hodin poté, co moderátorka vystoupila v přímém přenosu a poté zopakovala svá slova z vystoupení na Twitteru, kde ji sleduje 900 tisíc lidí.

"Panovník by měl postupem času zmoudřet, jak ale můžeme vidět, není to pravda," uvedla podle americké televize CNN ve zjevné narážce na Erdogana, který stojí v čele Turecka takřka dvacet let. Mezi lety 2003 a 2014 zastával pozici premiéra, následně se stal tureckým prezidentem.

"Když do paláce nakráčí vůl, nestane se králem, ale z paláce se stane obyčejná stodola," dodala Kabaşová s odkazem na staré rčení Čerkesů, etnické skupiny, jejichž velká část žije na území dnešního Turecka, připomíná agentura DPA.

"Takzvaná novinářka na televizním kanálu, který nemá jiný cíl než šířit nenávist, jasně urazila našeho prezidenta," uvedl podle AFP mluvčí tureckého prezidenta Fahrettin Altun.

Sdružení tureckých novinářů TGS zatčení Kabaşové označilo za vážné porušení svobody slova. Na porušování svobody tisku v Turecku upozorňují opakovaně nevládní organizace, a to především od roku 2016, kdy se část armády pokusila o puč. Po ztroskotání jejích snah následovalo zatčení desítek novinářů a uzavření několika médií.

Na základě obvinění z urážky prezidenta byly od doby, kdy se Erdogan v roce 2014 ujal úřadu, v Turecku stíhány desítky tisíc lidí. Jen v roce 2020 bylo kvůli tomuto provinění odsouzeno 3325 lidí, vyplývá podle Reuters z dat tureckého ministerstva spravedlnosti.