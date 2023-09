Další zmizelý čínský politik. Ministr obrany skončil v domácím vězení, míní Američané

Čínský ministr obrany Li Šang-fu se již více než dva týdny neobjevil na veřejnosti a americká vláda se domnívá, že byl zbaven funkce a čelí vyšetřování. Uvedl to list Financial Times s odvoláním na americké činitele.

Americký velvyslanec v Japonsku Rahm Emanuel ve svém příspěvku na síti X uvedl, že by Li mohl být v domácím vězení. "O ministrovi obrany Li Šang-fuovi nejsou tři týdny žádné zprávy. Během cesty do Vietnamu se neukázal na veřejnosti a chyběl také na plánovaném setkání s šéfem singapurského vojenského námořnictva. Je to proto, že byl umístěn do domácího vězení?" napsal americký ambasador. Singapurský kontradmirál Sean Wat byl na návštěvě v Číně od 4. do 9. září.

Čínské ministerstvo obrany na dotaz ohledně Lia zatím nereagovalo, napsala agentura Reuters. Mluvčí čínské diplomacie Mao Ning na páteční tiskové konferenci uvedla, že k této záležitosti "nemá relevantní informace".

Podle Reuters byl pětašedesátiletý ministr obrany Li Šang-fu naposledy viděn v Pekingu 29. srpna, kdy přednesl projev na bezpečnostním fóru s africkými zeměmi. V polovině srpna navštívil Rusko a Bělorusko.

Americká vláda se domnívá, že Li je vyšetřován, uvedl deník Financial Times s odkazem na tři nejmenované americké představitele. Z jakého důvodu čelí vyšetřování, list neupřesnil.

Agentura Reuters připomněla, že Li byl před březnovým nástupem do ministerské funkce šéfem armádní zásobovací jednotky. Spojené státy na něj v roce 2018 uvalily sankce za nákup zbraní od ruského hlavního vojenského exportéra, společnosti Rosoboronexport. Čína opakovaně vyzývala, aby Washington tyto sankce zrušil, a usnadnil tak rozhovory mezi čínskou a americkou armádou.

Dohady kolem Lia následují poté, co byl čínský ministr zahraničí Čchin Kang v červenci bez vysvětlení nahrazen svým předchůdcem ve funkci Wang Iem. Čchin předtím na několik týdnů zmizel z veřejnosti.