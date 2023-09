Živí humři, vína z Francie, mercedesy a helikoptéra. Jak vypadá Kimův obrněný vlak

Nikoliv očekávaný ruský přístav Vladivostok, ale kosmodrom Vostočnyj se stal místem schůzky Vladimira Putina a severokorejského diktátora Kim Čong-una. Jednali o zbraních a munici, které může KLDR dodat ruské armádě pro vedení války na Ukrajině. Kim odjel za hranice své země poprvé od roku 2019 a použil k tomu tradiční dopravní prostředek. Dlouhý obrněný vlak, překypující luxusem.

Kolik má Kim Čong-un k dispozici obrněných vlaků, není jasné. Jihokorejská rozvědka se domnívá, že zhruba šest. Ten, kterým nyní diktátor přicestoval do Ruska, má olivově zelenou barvu a několik desítek vagonů. Podle Jihokorejců může mít vůdcovská souprava až devadesát vagonů, ale obvyklý počet je deset až patnáct.

Fotografie zevnitř nebo technické údaje vlaku nejsou oficiálně dostupné. Jde o přísně střežené státní tajemství, a kdokoliv by nějaké informace nebo snímky "vynesl" ven, vystavil by se v nejizolovanější zemi světa velmi pravděpodobně nebezpečí popravy.

Přesto se jihokorejská rozvědka přes své zdroje k některým informacím dostala. Vůdcovské vlaky mají speciálně vyztužené stěny a podlahy, aby odolaly silným výbuchům. Soupravu tvoří i nákladní vagon s helikoptérou, kdyby bylo potřeba Kim Čong-una kvůli nebezpečí evakuovat.

Ve vlaku je jídelna, vagon pro hosty, Kimova pracovna a ložnice či vagon pro jednání s ministry a poradci. Své zvláštní vozy mají lékařský personál a diktátorova ochranka. Jeden vagon je garáží na kolejích, kde parkují dva obrněné automobily Mercedes-Maybach S600 Guard. Jeden z nich mohli lidé vidět v roce 2019, když v něm Kim přijel na korejskou hranici na schůzku s jihokorejským prezidentem.

Francouzská vína a speciality

Severokorejská železnice je velmi stará a obrněný vlak s vůdcem jezdí maximální rychlostí šedesát kilometrů za hodinu. Když překračuje hranice do Ruska, musí změnit podvozek kvůli odlišnému rozchodu kolejí. V Rusku a většině zemí bývalého Sovětského svazu je rozchod širší než jinde ve světě.

Do vlaku se dostane jen málokdo, kdo nepatří k diktátorovým nejbližším. Jedním z mála cizinců, který na palubě tohoto obrněnce cestoval, je ruský vládní pracovník Konstantin Pulikovskij. Ten dostal v roce 2001 za úkol doprovázet ve vlaku tehdejšího severokorejského vůdce Kim Čong-ila, který na kolejích jel až do Moskvy. Cesta mu tehdy trvala více než dva týdny.

"Pila se tam vína jako Bordeaux nebo Beaujolais, objednaná z Francie. Kuchaři měli k dispozici živé humry. Mohli jsme si objednat jakoukoliv specialitu korejské, čínské, japonské, ruské nebo francouzské kuchyně," vzpomínal Pulikovskij.

Severokorejská tisková agentura KCNA před několika lety zveřejnila snímek z vlaku, na kterém bylo možné vidět kožené sedačky v růžové barvě.

Kim obvykle cestuje do Ruska nebo Číny, ale v roce 2019 udělal výjimku. Vlakem jel na summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem do vietnamské metropole Hanoje. Jízda tehdy trvala dva a půl dne. Cesta z Pchjongjangu do Vladivostoku, dlouhá necelých 700 kilometrů, trvá dvacet hodin.

Na první summit s Trumpem o rok dříve v Singapuru Kim Čong-un výjimečně letěl Boeingem 747, pronajatým od společnosti Air China. Severokorejský letecký park, tvořený hlavně starými ruskými stroji Tu-154, zřejmě už ani vůdci a jeho okolí nepřipadá bezpečný.

Spanilá jízda Kim Ir-sena

Kimovu otci Kim Čong-ilovi se ale nakonec vlak stal osudným. Na konci roku 2011 v něm zemřel během jedné z takzvaných inspekčních cest. Příčinou smrti byl patrně infarkt.

Jeho otec a první vůdce Severní Koreje Kim Ir-sen vykonal v roce 1984 zřejmě nejdelší železniční cestu v dějinách. Jeho obrněný vlak jel přes Moskvu a tehdejší Sovětský svaz do Polska, NDR, Československa, Maďarska, Jugoslávie, Rumunska a Bulharska.

Na prvním nástupišti pražského hlavního nádraží zastavil tento vlak 4. června 1984. Ten den omezil dopravu na železnici, protože severokorejská strana žádala, aby na žádném místě tratě neprojel jiný vlak dvě hodiny před ani potom.

Video: Jak to vypadá uvnitř vlaku, který dovezl Kima do Ruska?