Žena v Los Angeles prošla do letadla s pistolí a náboji, v klidu odletěla na Tchaj-wan

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

S pistolí v příručním zavazadle se přes bezpečnostní kontrolu dostala do letadla žena z Los Angeles, která i se zbraní a náboji odletěla na Tchaj-wan. Americké úřady hodlají potrestat zaměstnance letiště, kteří během kontroly bezpečnostní hrozbu neodhalili. Dvaačtyřicetiletá policistka z losangeleského sboru Noell Grantová vyrazila na rodinnou dovolenou do Thajska, a až během přestupu na Tchaj-wanu si všimla, že má v příručním zavazadle pistoli a šest nábojů. Nešlo o její služební zbraň, nýbrž o malou soukromou pistoli. Do letadla na americkém letišti se s ní dostala zcela bez problémů. Když svůj omyl oznámila tchajwanským úřadům, zakázaly jí odcestovat ze země, než se záležitost vyřeší.

Související články