Ve věku 77 let zemřel Putinův gerontolog. Lidem sliboval, že se dožijí stovky

Jeden z předních ruských gerontologů, člen ruské akademie věd Vladimir Chavinson zemřel ve věku 77 let, uvedl na svém ruskojazyčném webu list The Moscow Times s odvoláním na sdělení petrohradského guberátora. Vědec, kterého média označovala za "osobního gerontologa" prezidenta Vladimira Putina, se zabýval problémy stárnutí a prodloužení aktivního života.

Patentovaných měl 13 léků a 64 doplňků stravy na základě peptidů, tedy chemických sloučenin organického původu, tvořených aminokyselinami.

Putin jej v roce 2017 vyznamenal státním řádem za zvláštní zásluhy v medicíně. Tehdy Chavinson, i s odvoláním na bibli a na Guinnessovu knihu rekordů, vysvětloval petrohradskému serveru Fontanka, že lidský organismus je s to dožít se 120 let a rozhodně minimálně sta let. "Vždyť Francouzka Jeanne Calmentová se dožila 122 let a Ruska Varvara Semenjakovová 117 let, a tak 100 let je minimum," tvrdil vědec.

Lékař ve vzpomínaném interview sliboval Putinovi dalších přinejmenším 20 let aktivního života a označoval jej za vzor s vynikajícím potenciálem. Medicína podle něj měla pomoci prodloužit život státních představitelů, protože podle Chavinsonova tvrzení není nikdo schopen nahradit zkušeného vůdce.

Právě objevné využití peptidů přineslo Chavinsonovi světovou proslulost, když s jejich pomocí zachraňoval zdraví likvidátorů havárie v Černobylské jaderné elektrárně. Pomáhal také lidem postiženým zemětřesením v Arménii v roce 1988 a dalším 112 milionům lidí po celém světě, napsal petrohradský gubernátor Oleg Ergašev v nekrologu.