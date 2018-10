před 55 minutami

Ve věku 80 let na srdeční selhání zemřel bývalý nizozemský premiér Wim Kok. Oznámila to dnes nizozemská Strana práce (PvdA), v jejímž čele stál patnáct let. Nizozemské vládě Kok předsedal v letech 1994-2002, kdy vedl tři středové koalice. Syn tesaře z Bergambachtu u Rotterdamu se už ve 35 letech stal nejmladším předsedou Federace nizozemských socialistických odborů, v letech 1979-82 vedl Evropskou odborovou konfederaci. Proslul asketickým životem, střízlivým až chladným vystupováním působil jako kontrast vůči svým současníkům Tonymu Blairovi nebo Billu Clintonovi. Nic to ale neměnilo na jeho široké popularitě napříč politickým spektrem, ve své době býval nejoblíbenějším politikem v zemi.