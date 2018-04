před 41 minutami

Ve věku 91 let zemřel na infarkt bývalý guatemalský diktátor Efraín Ríos Montt. V čele země stál 17 měsíců po vojenském puči z roku 1982. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na Monttova právníka. V roce 2013 byl Montt ve vlastní zemi odsouzen na 80 let vězení za genocidu a zločiny proti lidskosti. Podle soudu stál za smrtí 1700 domorodých indiánů. Ústavní soud později rozsudek anuloval a proces vzhledem k Monttovu věku vyzněl do prázdna. V Guatemale se ale hromadně zabíjelo už před Monttem a i po něm. Občanská válka v této středoamerické zemi různou měrou zuřila od roku 1960 do roku 1996. Podle OSN při ní zemřelo či beze stopy zmizelo přes 200 tisíc lidí, převážně indiánů.

autor: ČTK | před 41 minutami