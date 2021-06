Zelení na východě Německa narazili. V září přitom chtějí nahradit Merkelovou

Někdejší východní a západní Německo už přes 30 let tvoří jeden stát, přesto je dodnes řada věcí odlišuje. Kromě "dohánění" západní životní úrovně východem je to také politika. Němečtí Zelení a jejich lídryně do zářijových parlamentních voleb Annalena Baerbocková ztělesňují spíš západní představy o budoucnosti republiky. Nedělní zemské hlasování v Sasku-Anhaltsku to potvrdilo.

Volby v této malé spolkové zemi byly posledními před celoněmeckým hlasováním letos v září. To bude pro osmdesátimilionovou republiku přelomové: po 16 letech odchází do důchodu kancléřka Angela Merkelová. Předvolební průzkumy jsou poměrně vyrovnané, a není proto jasné, kdo ji ve vlivném politickém úřadu šéfa nebo šéfky vlády nahradí. S velkou pravděpodobností to ale bude jeden ze dvou adeptů. Kromě zmíněné zelené političky, teprve čtyřicetileté Annaleny Baerbockové, také Armin Laschet, politický matador z Křesťansko-demokratické unie (CDU) kancléřky Merkelové. Právě pro tyto dva lídry byly sasko-anhaltské volby první velkou zkouškou. SACHSEN-ANHALT | Vorläufiges Wahlergebnis



CDU: 37,1% (+7,3)

AfD: 20,8% (-3,5)

LINKE: 11,0% (-5,3)

SPD: 8,4% (-2,2)

FDP: 6,4% (+1,5)

GRÜNE: 5,9% (+0,7)

FW: 3,1% (+0,9)

Sonstige: 7,3% (+0,6)



Änderungen zum Wahlergebnis von 2016#ltwsa #ltwlsa pic.twitter.com/bAo7FRF1tW — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) June 7, 2021 Oba jsou svojí kariérou i politickými tématy spojeni spíš se západním Německem. Přesto se CDU podařilo výrazně překonat předvolební očekávání a stát se s 37,1 procenta hlasů jasně nejsilnější stranou. Naopak 5,9 procenta pro Zelené zaostává nejen za jejich předvolebními nadějemi, ale také za výsledkem, který jim nyní průzkumy předvídají pro zářijové volby. V odhadech se přetahují s konzervativci o první místo se zhruba 21 až 26 procenty. "Nedosáhli jsme toho, co jsme si předsevzali," neskrývala Baerbocková své zklamání po ohlášení výsledků v neděli večer. Zelení si nakonec oproti posledním volbám polepšili jen o několik desetin procentních bodů a přijdou nejspíš o místo ve vládní koalici. Nahradit by je v Sasku-Anhaltsku mohli liberálové z FDP, kteří jsou konzervativcům názorově blíž. Potíže zelené lídryně "Naštěstí pro Zelené žije na východě jen pětina německého obyvatelstva," glosuje výsledek voleb švýcarský list Tages-Anzeiger. Historicky totiž stranu volí spíš bohatší obyvatelé velkých měst nebo ti, kteří podporují důraz na boj s klimatickou krizí. Těch je na západě víc. Sama Baerbocková, politoložka, která vystudovala mezinárodní právo v Londýně, pak ztělesňuje představy o proevropském a ekologickém Německu. S mnohými voliči z východních spolkových zemí se rozchází hlavně v pohledu na migraci, kde preferuje otevřenější přístup, nebo i v postoji k Rusku. Tam by podle svých slov byla naopak striktnější než současná kancléřka. Související Zelení i černí, solidní i sexy. Po odchodu Merkelové čeká Němce extrémně zajímavý boj V současnosti se ale potýká s potížemi. Na veřejnost unikly informace o jejím pozdě podaném přiznání stranických příspěvků, které musí jako poslankyně spolkového sněmu odevzdávat. Nejasnosti se množí i ohledně některých položek v životopisu, kterým se veřejně prezentuje. Špatný výsledek nedělních voleb je další věcí, která jí vytouženou cestu do kancléřství může zkomplikovat. "Potvrdilo se, že voličstvo Zelených je velmi nestabilní. A že jim může spousta voličů nakonec ještě odejít k jiným stranám," říká s výhledem na podzimní hlasování Jakub Eberle, výzkumník z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Naopak konzervativec Laschet si může oddechnout, shodují se němečtí komentátoři. Předtím, než se stal lídrem CDU, čelil značnému odporu z řad vlastní strany, včetně od lokálního lídra v Sasku-Anhaltsku. Po neděli má ale skoro bezvýhradnou podporu. Nečekaně drtivou výhru v zemském hlasování připisují partajní kolegové přímo i Laschetovi. Předčit se mu totiž podařilo nejen Zelené a sociální demokraty, jejichž lídr Olaf Scholz je třetím hlavním adeptem na nového kancléře. Za CDU skončili i pravicoví radikálové z Alternativy pro Německo (AfD). Její členy v Sasku-Anhaltsku přitom sledují domácí tajné služby a podezřívají je, že jejich politická činnost je protiústavní. Související Houževnatý kliďas. Laschet porazil oblíbeného Bavora a bude kandidovat na kancléře AfD v neděli aspirovala na vítězství, nakonec skončila s 20 procenty druhá. "Nejspíš narazila na strop. Její voličské jádro je ale velmi pevné," míní Eberle. S tím se budou muset ostatní strany vypořádat i na spolkové úrovni. "AfD může fungovat podobně jako třeba čeští komunisté: blokovat stabilně 10 až 15 procent hlasů, a komplikovat tím budování povolebních koalic," dodává analytik. V Německu panuje s ohledem na vlastní minulost silný důraz na vymezování se proti nacionalismu a pravicovému extremismu. Žádná ze stran se tak dosud neodhodlala s AfD přímo spolupracovat. Koronavirus a klima Němci půjdou k urnám 26. září, jen několik dní před konáním českých parlamentních voleb. Podobně jako v tuzemsku i ve spolkové republice bude rozhodujícím tématem koronavirová pandemie. Pokud to v září bude vypadat, že vláda pandemii nakonec zvládla, nejspíš to pomůže současným vládním stranám, tedy hlavně Laschetově CDU a také sociálním demokratům. Na rozdíl od Česka je ale v Německu klíčová také otázka klimatu. A v této oblasti mají největší důvěru voličů naopak Zelení Annaleny Baerbockové. Kdyby se německý kancléř volil v přímé volbě, podpořilo by nejvíc Němců právě ji, vyplývá z průzkumu z konce května.