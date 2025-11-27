Zahraničí

Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

ČTK ČTK
Aktualizováno před 26 minutami
Počet obětí rozsáhlých záplav na jihu Thajska vzrostl na více než 80, uvedly ve čtvrtek místní úřady. Dřívější zprávy hovořily o 80 mrtvých. V sousední Malajsii si povodně podle agentury Reuters vyžádaly dva životy. Lijáky z uplynulého týdne na Srí Lance způsobily sesuvy půdy a povodně a zanechaly za sebou více než 40 mrtvých. V některých částech ostrovní země byla přerušena osobní přeprava.
Záchranáři evakuují turistu z hotelu přes zatopenou ulici ve čtvrti Hat Yai, kterou zaplavily silné deště postihující několik provincií v jižním Thajsku a způsobující desítky úmrtí.
Záchranáři evakuují turistu z hotelu přes zatopenou ulici ve čtvrti Hat Yai, kterou zaplavily silné deště postihující několik provincií v jižním Thajsku a způsobující desítky úmrtí. | Foto: Reuters

Thajský úřad pro prevenci a zmírňování následků katastrof oznámil, že záplavy postihly více než milion domácností a přes tři miliony lidí. Hladina vody podle thajských úřadů ráno v mnoha zasažených provinciích klesla, ale v některých oblastech zůstává stále vysoko. Předpokládá se, že voda bude opadávat ve všech provinciích až do dnešního večera, uvádí agentura AP.

Mluvčí thajské vlády na tiskové konferenci v Bangkoku uvedl, že počet obětí v provincii Songkchlá vzrostl na 55. Dohromady při záplavách zemřelo 82 lidí.

Související

"NATO je podvod." Kasparov v silném projevu tvrdě zkritizoval Západ, video je hitem

"Začínám být zoufalý," prohlásil Garry Kasparov během Halifax Security Forum ohledně války na Ukrajině
2:22

Premiér Anutin Čánvirakun začátkem tohoto týdne vyhlásil v provincii Songkchlá stav nouze. Třetí největší thajské město Chat Jaj, ležící v této provincii, bylo po tři dny odříznuto od zbytku království. Voda ve městě zaplavila i první patro státní nemocnice.

Thajské ministerstvo zdravotnictví kvůli tomu zřídilo v oblasti osm polních nemocnic. Ministerstvo dále uvedlo, že dnes bylo z místa letecky přepraveno 20 pacientů v kritickém stavu. Letecky byly do provincie zároveň dodány zásoby potravin zdravotnickému personálu a zbývajícím pacientům v Chat Jaj.

Povodně způsobily vážné narušení provozu a uvěznily tisíce lidí. Dodávky elektřiny a vody byly v mnoha oblastech přerušeny.

Záplavy, které sužují obě země od minulého víkendu, zasáhly 12 thajských provincií a osm států v sousední Malajsii. Během jediného dne minulý týden ve městě Chat Jaj napršelo 335 milimetrů srážek, což je rekordní množství za posledních 300 let.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Požár hongkongských výškových budov si vyžádal 75 životů, informují místní úřady

Požár hongkongských výškových budov si vyžádal 75 životů, informují místní úřady
14 fotografií

Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník

V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník
zahraničí Aktuálně.cz Obsah záplavy Thajsko úmrtí záchranář

Právě se děje

před 3 minutami
Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Americký prezident Donald Trump dosadil do klíčové role někoho, s kým ještě před pár týdny nikdo nepočítal.
Aktualizováno před 26 minutami
Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Thajský úřad pro prevenci a zmírňování následků katastrof oznámil, že záplavy postihly více než milion domácností a přes tři miliony lidí.
před 28 minutami
ČNB doporučila bankám zpřísnit limity pro hypotéky na investiční nemovitosti

ČNB doporučila bankám zpřísnit limity pro hypotéky na investiční nemovitosti

U nemovitostí určených pro vlastní bydlení ČNB nastavení limitů nezměnila.
před 30 minutami
Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

Sněhová masa, kterou zřejmě uvolnili lyžaři ve volné krajině, částečně zasáhla i sjezdovku.
Aktualizováno před 48 minutami
V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník

ŽIVĚ
V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Francie od léta zavede dobrovolnou vojenskou službu, oznámil Macron

Francie od léta zavede dobrovolnou vojenskou službu, oznámil Macron

Francie od léta zavede desetiměsíční dobrovolnou vojenskou službu, která bude určena pro zájemce ve věku 18 a 19 let.
před 1 hodinou
"NATO je podvod." Kasparov v silném projevu tvrdě zkritizoval Západ, video je hitem
2:22

"NATO je podvod." Kasparov v silném projevu tvrdě zkritizoval Západ, video je hitem

Během letošního summitu Halifax Forum vystoupil i šachový velmistr Garri Kasparov, který se tvrdě opřel do Západu. "NATO není silné," prohlásil.
Další zprávy