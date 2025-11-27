Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Thajský úřad pro prevenci a zmírňování následků katastrof oznámil, že záplavy postihly více než milion domácností a přes tři miliony lidí. Hladina vody podle thajských úřadů ráno v mnoha zasažených provinciích klesla, ale v některých oblastech zůstává stále vysoko. Předpokládá se, že voda bude opadávat ve všech provinciích až do dnešního večera, uvádí agentura AP.
Mluvčí thajské vlády na tiskové konferenci v Bangkoku uvedl, že počet obětí v provincii Songkchlá vzrostl na 55. Dohromady při záplavách zemřelo 82 lidí.
Premiér Anutin Čánvirakun začátkem tohoto týdne vyhlásil v provincii Songkchlá stav nouze. Třetí největší thajské město Chat Jaj, ležící v této provincii, bylo po tři dny odříznuto od zbytku království. Voda ve městě zaplavila i první patro státní nemocnice.
Thajské ministerstvo zdravotnictví kvůli tomu zřídilo v oblasti osm polních nemocnic. Ministerstvo dále uvedlo, že dnes bylo z místa letecky přepraveno 20 pacientů v kritickém stavu. Letecky byly do provincie zároveň dodány zásoby potravin zdravotnickému personálu a zbývajícím pacientům v Chat Jaj.
Povodně způsobily vážné narušení provozu a uvěznily tisíce lidí. Dodávky elektřiny a vody byly v mnoha oblastech přerušeny.
Záplavy, které sužují obě země od minulého víkendu, zasáhly 12 thajských provincií a osm států v sousední Malajsii. Během jediného dne minulý týden ve městě Chat Jaj napršelo 335 milimetrů srážek, což je rekordní množství za posledních 300 let.